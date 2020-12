Tommaso Zorzi e Alberto Urso non si sopportano a vicenda: Signorini voleva lo scontro, ma qualcuno lo ha bloccato

Alberto Urso e Tommaso Zorzi non si sopportano

Era stato annunciato l’ingresso di Alberto Urso e Arisa, prof di canto di Amici di Maria De Filippi come ospiti musicali prima del Natale. Non tutti sapevano che il vincitore del talent show 2019 e Tommaso Zorzi non andassero d’accordo dato che il rampollo meneghino su Instagram lo aveva durante e anche ingiustamente additato tempo fa: “Alberto Urso? Due coglio*i così non me li facevo da tempo“.

Un’antipatia che continuerebbe tutt’ora e che sarebbe addirittura da ambo le parti. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nell’appartamento pre-natalizio del GF Vip 5.

L’annuncio di Alfonso Signorini a GF Vip Party sul gieffino e il tenore siculo

Poco prima della puntata del lunedi del Grande Fratello Vip 5, il padrone di casa Alfonso Signorini ha fatto un intervento alla trasmissione web GF Vip Party. In quell’occasione il direttore del magazine Chi ha confessato di essere a conoscenza dell’antipatia reciproca fra Tommaso Zorzi e Alberto Urso e di aver intenzione di indagare per capire le vere ragioni del loro astio.

“Ho voluto ricreare in studio un’atmosfera calda e natalizia, perché io sono innamorato del Natale. Questa sera ci saranno due grandi ospiti a cantare le sigle natalizie, Arisa e Alberto Urso. Il video di Tommaso Zorzi contro Alberto Urso? Secondo te lo faccio passare inosservato? Non posso perdermi questo momento. Ci sarà un po’ di sangue, anche perché l’antipatia è reciproca, anche Alberto Urso non può soffrire Tommaso Zorzi”, ha dichiaro il giornalista e conduttore del reality show di Canale 5.

Alfonso Signorini bloccato sul confronto tra Alberto Urso e Tommaso Zorzi?

Chi ha visto l’appuntamento pre-natalizio del Grande Fratello Vip 5 però, si è accorto che il padrone di casa Alfonso Signorini non ha chiesto nulla né ad Alberto Urso né al concorrente Tommaso Zorzi. A quanto pare qualcuno avrebbe bloccato il confronto fra il tenore messinese e il rampollo meneghino.

Sarà stata Maria De Filippi con la sua Fascino o direttamente gli agenti dell’ex allievo di Amici? Al momento non sono emerse notizie in merito, ma gran parte dei fan del cantante hanno sperato che il direttore del magazine Chi non dicesse nulla a riguardo per non far cadere nel trash il loro beniamino.