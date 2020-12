Alfonso Signorini rivela: ‘Ecco come sarà la puntata di GF Vip a Capodanno, una vera e propria festa’

Il 31 dicembre ci sarà una puntata speciale del reality che sarà un vero e proprio spettacolo in attesa dell’anno nuovo. Ecco che cosa ha rivelato il conduttore.

GF Vip: salta la puntata di Natale ma non il Capodanno

Lunedì 21 dicembre è andata in onda una puntata natalizia del Grande Fratello Vip. In studio e nella Casa si respirava aria di Natale con l’albero, i regali, il presepe, il panettone. Infatti, Alfonso Signorini ha invitato due ospiti d’eccezione per la serata: Alberto Urso e Arisa. Ma perchè festeggiare in anticipo? Semplice, perchè comprensibilmente venerdì 25 il reality non ci sarà e tornerà lunedì 28 dicembre.

Infatti, gli ex gieffini vogliono stare con le proprie famiglie e anche i concorrenti avranno la possibilità di fare e ricevere regali e non solo. La produzione ha permesso loro di fare videochiamate con le famiglie per poter trascorrere la festività tutti insieme in un certo senso. Ma ci sono importanti novità per quanto riguarda la puntata di Capodanno.

Alfonso Signorini: ‘Sarà una puntata speciale, un vero e proprio veglione’

Alfonso Signorini ha recentemente rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha rivelato che il Grande Fratello Vip andrà avanti fino al 15 febbraio e non oltre come si vocifera in questi giorni. Lui è molto orgoglioso di questa edizione e di aver portato molte emozioni. In linea con questo ci sarà una puntata speciale giovedì 31 dicembre che sarà uno spettacolo per festeggiare insieme l’anno nuovo “e dare un calcio a quello vecchio”.

Infatti, non ci saranno le nomination, ma ospiti, canzoni e non solo. Molta attenzione verrà data ai look perchè Tommaso possa presentare la sua GF Fashion Week e tutti i concorrenti potranno dare sfogo alla loro artisticità: Maria Teresa Ruta presenterà, Pierpaolo Pretelli imiterà. Ci sarà una gara culinaria per il cenone che avverrà in diretta, probabilmente con uno chef famoso che giudicherà. Dopo i festeggiamenti di mezzanotte tanta musica e allegria.

Il conduttore ha anche svelato che vorrebbe entrare nella Casa con i suoi vipponi ma per motivi di sicurezza non può. Tuttavia, forse, farà un’apparizione in giardino. Ci sarà anche un momento particolare: Alfonso Signorini vuole ricordare Stefano D’Orazio, Gigi Proietti, Paolo Rossi che ci hanno lasciato da poco. Che cosa ne pensate di questo miscuglio?