Da quando esiste il reality sul cielo di Roma volano aerei con messaggi mirati ai concorrenti. Ecco quanto costa commissionarne uno

Grande Fratello Vip: ecco quanto costano gli aerei che passano sulla Casa di Cinecittà

Da tanti anni sulla Casa del Grande Fratello Vip passano degli aerei con degli striscioni. Questi contengono poche parole ma sono un messaggio per qualche concorrente del reality. Con il passare del tempo questa pratica è diventata una vera e propria consuetudine. Da fuori fan, amici o parenti dei gieffini possono far sentire il loro supporto. Dalla Casa ogni mattina i gieffini alzano gli occhi al cielo in giardino sperando di vederne arrivare uno per loro.

Ma spesso chi segue la diretta avrà anche sentito i gieffini parlare. Molti di loro hanno menzionato il fatto che questi aerei sono molto costosi. Qualcuno pensa che si debbano risparmiare quei soldi, altri chiedono una colletta perchè il messaggio da fuori è sempre molto rincuorante per chi sta nella Casa.

Giuseppe Candela ha rivelato, attraverso Dagospia, il costo di questi aerei: “Gira voce che per volare sulla Casa con tanto di frase servirebbero tra i 1.300 e i 2.000 euro. Ma risparmiate sti soldi!“. Oltre al commento sarcastico del giornalista, ovviamente il prezzo varia a seconda della lunghezza della frase. Ma siamo sicuri che questi aerei portino messaggi veritieri?

Il dubbio

Spesso il mittente del messaggio è una persona in particolare quindi un familiare, un fidanzato o una fidanzata. In questo caso non c’è motivo di mettere in dubbio la frase riportata sullo striscione. Ma non è sempre così. A volte arrivano aerei che portano un messaggio da un gruppo di fan o altro. Questo, come ha anche riferito Gabriele Parpiglia, crea confusione nei concorrenti.

Loro credono a tutto quello che vedono scritto nell’aereo ma spesso questi messaggi non corrispondono alla realtà. Il giornalista ha fatto un esempio molto chiaro: Tommaso Zorzi ha ricevuto un messaggio da un certo Simone ed è convinto di avere uno spasimante segreto, ma non è così. In tv si è già scoperto che si tratta di un Mark Caltagirone 2.0. Anche Elisabetta Gregoraci ha ricevuto una marea di aerei e lei non è mai stata chiara su questo ma si pensa siano di Stefano Coletti, suo fidanzato che lei continua a nascondere.

Inoltre, ciò che pensa un gruppo di fan non corrisponde alla maggioranza del pubblico quindi spesso i messaggi portano ad una visione distorta delle cose. Voi che cosa ne pensate?