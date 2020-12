GF Vip, Andrea beccato a guardare il lato b di Sonia, Natalia intanto sbotta: “Non ho parole” (FOTO)

Momenti alquanto concitati nella casa del GF Vip tra Andrea Zelletta e Sonia Lorenzini. Durante la puntata di ieri del reality show, il ragazzo è stato beccato da Alfonso Signorini a guardare il lato b della coinquilina.

Nel frattempo, Natalia Paragoni, che sta guardando le avventure del fidanzato comodamente da casa, non sembra molto soddisfatta del suo percorso. La ragazza, infatti, ha pubblicato una IG Storie alquanto criptica.

Il gesto di Andrea verso Sonia al GF Vip

Tra Andrea e Sonia sembra sia nato un certo feeling nella casa del GF Vip. I due si conoscevano già, in quanto hanno partecipato entrambi a Uomini e Donne. Quando si sono ritrovati nella casa, quindi, sono sembrati molto felici di vedere, finalmente, un volto amico. Ad ogni modo, da un po’ di giorni, pare che i due si siano avvicinati più del dovuto. Nella puntata di ieri, ad esempio, il ragazzo si è reso protagonista di un gesto alquanto sfacciato. Sonia è stata chiamata da Alfonso per fare la sua nomination, pertanto, si è alzata e si è recata verso i piramidali.

In quel momento, però, Zelletta si è girato a guardare il suo fondoschiena. Alfonso Signorini si è subito reso conto della cosa e, per gettare un po’ di pepe sulla vicenda, ha chiesto al concorrente per quale ragione si fosse voltato. A quel punto, allora, l’ex tronista di Uomini e Donne ha detto che stava semplicemente controllando se la ragazza sapesse camminare sui tacchi. Il protagonista, naturalmente, era ironico e la sua frase ha fatto sorridere tutti. (Continua dopo i post)

Ricordati queste parole :

Sonia ci proverà con Andrea, fidanzato di una sua amica stretta, come fece con Damante quando Giulia era nella casa, all'epoca erano molto amiche

Segnatevelo 🤡#GFVIP — Alii 🤍 (@chemonotonia) December 22, 2020

Lo sfogo di Natalia su Instagram

La persona che, tuttavia, non sembra essere molto felice dell’avvicinamento tra Andrea e Sonia nella casa del GF Vip è Natalia. La fidanzata di Zelletta, infatti, durante la puntata di ieri del reality show, ha pubblicato una IG Storie in cui ha scritto di non avere più parole. Diversi utenti del web hanno commentato la sua espressione ritenendo che fosse legata al comportamento del suo fidanzato.

Per la maggior parte dei fan, dunque, la Paragoni non starebbe affatto gradendo alcune uscite del suo compagno. Ad ogni modo, ad insospettire ulteriormente è il fatto che la ragazza stia lasciando solo commenti criptici senza esprimere in modo esaustivo e chiaro il suo punto di vista in merito a quanto sta accadendo con Andrea.