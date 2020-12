GF Vip: Natalia Paragoni non manda nessun messaggio di auguri ad Andrea Zelletta, ecco che cosa sta succedendo

L’ex tronista non ha ricevuto gli auguri di Natale dalla sua fidanzata e i fan della coppia si sono subito allarmati. Ecco che cosa sta succedendo

GF Vip: nessun messaggio di auguri per Andrea Zelletta

Uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip è Andrea Zelletta. Lui ha partecipato due anni fa a Uomini e Donne come tronista e ha scelto Natalia Paragoni con la quale aveva avuto un bel colpo di fulmine dalla prima puntata. Lei, infatti, corteggiava Ivan Gonzalez, ma Andrea ha fatto di tutto per conquistarla.

Natalia ha fatto sentire il suo supporto al fidanzato all’inizio della sua avventura al Grande Fratello Vip. Lo ha difeso tramite i social, è entrata nella Casa per una sorpresa. Andrea ha dedicato alla sua fidanzata delle parole molto dolci dicendo che augura a tutti di conoscere una persona come Natalia nella loro vita, così pulita e genuina.

Tra loro, anche se stanno insieme da poco, c’è un grandissimo amore. Lui le ha scritto anche un messaggio di auguri per Natale: “Mai avrei pensato di trascorrere il Natale senza di te. In me è cresciuta la voglia di paternità: vorrei che tu fosse la madre dei miei figli“. Ma da Natalia nessun segno. Come mai?

Tutto bene tra Andrea e Natalia? Ecco che cosa sta accadendo

Nella puntata di lunedì 21 dicembre Alfonso Signorini ha mandato nella Casa un video in cui i parenti dei vipponi hanno mandato i loro auguri e il loro conforto. Tuttavia, in molti hanno notato l’assenza di Natalia Paragoni. La ragazza non ha mandato nessun video di auguri? Pare che le cose non stiano proprio così.

Infatti, dopo la clip, Natalia ha scritto sui social in una Instagram Story “Non ho più parole“. Forse con questo voleva dire che ha mandato un messaggio e la produzione non l’ha mostrato ad Andrea? Non sarebbe la prima volta che succede una cosa del genere. Nella quarta edizione anche Andrea Denver ha scoperto che la fidanzata gli aveva mandato tanti video che la produzione non gli ha mai fatto vedere.

Un’ex corteggiatrice aveva insinuato che Andrea avesse tradito Natalia ed era entrata nella Casa qualche settimana fa, ma la cosa è finita nel dimenticatoio. Natalia aveva detto di essere tranquilla e Andrea aveva promesso azioni legali. Dunque, tutto bene tra Andrea e Natalia?