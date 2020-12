Il Paradiso delle signore trama 24 dicembre: Beatrice resta a dormire da Vittorio

La puntata del 24 dicembre del Paradiso delle signore svelerà come i protagonisti della soap opera passeranno la vigilia di Natale. Dappertutto si respirerà aria di festa, specie al grande magazzino. Beatrice e Vittorio trascorreranno la serata insieme e la donna accetterà la proposta del cognato di restare a dormire da lui.

Stefania, invece, attraverso uno stratagemma riuscirà a convincere Federico a trascorrere la vigilia a casa di Silvia. Luciano, invece, trascorrerà tale giorno con la sua nuova famiglia, ovvero, quella formata da Carletto e Clelia.

Il 24 dicembre a casa Amato

Le anticipazioni della puntata del 24 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che al grande magazzino ci sarà l’evento con l’arrivo di Babbo Natale, tutti i presenti, specie i bambini, saranno estremamente felici dell’iniziativa. A casa Amato, invece, si verificherà un imprevisto. Tutte le leccornie preparate da Maria verranno mangiate da qualcuno. Rocco e Salvatore, dunque, si troveranno senza la cena per il 24. A quel punto, allora, le Veneri decideranno di fare una sorpresa ai due ragazzi realizzando tante prelibatezze.

Marcello e Armando si uniranno alla cena e i quattro protagonisti passeranno una serata tra soli uomini. Ognuno di loro ha un motivo per stare giù di morale, per tale ragione troveranno nella compagnia reciproca un motivo di distrazione. Ferreris, inoltre, verrà spiazzato da un regalo davvero speciale. Anche Silvia riceverà una sorpresa inaspettata da suo figlio.

Avvicinamento tra Beatrice e Vittorio al Paradiso delle signore

Stefania riuscirà a convincere il giovane a passare il giorno della vigilia insieme a sua mamma. La ragazza, che da sempre è innamorata dell’ex militare, riuscirà a trovare uno stratagemma per spingere il giovane a fiondarsi a casa della madre. Federico smusserà, dunque, il rancore nei confronti della donna e farà pace con lei. Su di un altro versante, invece, ci saranno dei colpi di scena. Nella puntata del 24 dicembre del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che Vittorio e Beatrice si avvicineranno moltissimo.

A causa dell’impedimento di Marta, la signora Guarnieri non è potuta tornare a casa per le feste. Per tale motivo, Conti si troverà a trascorrere questi giorni particolari in compagnia della cognata e dei nipoti. La famiglia felice trascorrerà una splendida cena e, essendosi fatto tardi, Vittorio esorterà la donna a restare a dormire a casa sua. Beatrice, questa volta, abbasserà le difese e accetterà l’invito del direttore dello shopping center.