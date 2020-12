GF Vip, Sonia Lorenzini aggredisce Rosalinda Cannavò: “Sei una str**za, falsa, vipera“ (VIDEO)

Sonia Lorenzini furiosa con Adua Del Vesco

Dopo la diretta di lunedì, nella casa del Grande Fratello Vip 5 è accaduto di tutto e di più. In puntata Rosalinda Cannavò ha deciso di nominare Sonia Lorenzini che non l’ha presa benissimo e molto arrabbiata ha preso la palla al balzo per far finire nel calderone anche Mario Ermito. Di conseguenza, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha per nulla digerita la nomination, ragion per cui si è scontrata violentemente contro l’attrice messinese. La nuova arrivata, infatti, ha fatto delle affermazioni molto pesanti nei confronti della coinquilina e sul web gira una clip nella quale lei le dice: “Sei una str***a, falsa, vipera“.

Nella diatriba ha tirato in ballo anche l’affascinante Mario Ermito, che stando alle dichiarazioni, un po’ tempo fa si sarebbe sentito con entrambe. La Lorenzini, infatti, gli ha detto: “Ieri ti ho dato un grande aiuto e oggi fai così. Ammettilo che sei gelosa della mia vicinanza con Dayane. Perché poi fare quelle domande su Mario? C’è qualcosa sotto?”. Avendo una conversazione con Dayane Mello, Sonia le ha riferito che Adua Del Vesco ha numerose facce: “Probabilmente Rosalinda ha più facce e una di quelle è una faccia da ‘c**o’ “.

La presa di posizione di Rosalinda Cannavò

Ovviamente, Rosalinda Cannavò è rimasta particolarmente sorpresa dalle pesanti accuse che le ha rivolto Sonia Lorenzini. A quel punto l’attrice messinese che in settimana si è raffreddata con Dayane Mello, ha ribadito alcune cose: “Ma perché ora metti in mezzo la gelosia? Tu mi stai rinfacciando le cose, ho fatto un voto per esclusione. Non ho discusso con nessun altro, tu mi hai risposto in quel modo, ci sono rimasta male e ti ho nominata”.

Di conseguenza, l’ex tronista di Uomini e Donne si è arrabbiata ancora di più snobbando la finta ex fidanzata di Massimiliano Morra e allontanandosi. Successivamente la ragazza siciliana ha avuto un confronto più educato e pacato col collega Mario Ermito.

La reazione di Mario Ermito

Dopo il rimprovero di Sonia Lorenzini e Rosalinda Cannavò, durante cui è stato tirato in ballo anche Mario Ermito, quest’ultimo ha avuto modo di parlare proprio con la collega siciliana. Ma tra loro c’è stata una chiacchierata con toni abbastanza pacati.

La Del Vesco ha specificato che lei non voleva far passare il nuovo arrivato per un uomo che ci prova con tutte. Mentre lo stesso ha ritenuto che quello creatosi fosse solamente un grosso malinteso, visto che tra lui e l’ex tronista di Uomini e Donne non c’era stato altro, tranne degli scambi di messaggi e nient’altro.