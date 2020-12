Uomini e Donne, lo sfogo di Camilla Mangiapelo: “Io e Riccardo preferiamo separarci…”

Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi separati a Natale

Senza ombra di dubbio, una delle coppie più amate e durature nate all’interno del dating show Uomini e Donne è quella formata da Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi. L’ex tronista è l’ex corteggiatrice, infatti, sono fidanzati dalla fine del 2016 e il loro amore va a gonfie vele. Nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, i due ragazzi hanno deciso di raccontare come trascorreranno il loro Santo Natale.

Come tutti ben sanno, quello di quest’anno sarà un Natale molto particolare per tutti, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, di conseguenza Camilla e Riccardo sono stati costretti a prendere una decisione difficile. “Per il giorno di Natale ci divideremo. Staremo lui ad Anagni con la sua famiglia, io a Roma con la mia, e poi ci ricongiungeremo”, ha confessato la giovane alla nota rivista.

Una decisione sofferta per stare coi propri cari

Sembra proprio che Camilla e Riccardo, passeranno il Santo Natale separati. A renderlo noto sono stati gli stessi Mangiapelo e Gismondi nel corso di una recente intervista al periodico Uomini e Donne Magazine. Di certo è una scelta molto difficile, visto che i due sono innamorati e uniti, ma che ha una ragione abbastanza importante. I due ex protagonisti del Trono classico, hanno deciso di separarsi proprio quel giorno, per trascorrerlo con le loro nonne.

In particolare, in questo periodo è giusto passare del tempo con i propri familiari, e questo i due lo sanno benissimo. “Abbiamo la fortuna di averle ancora”, ha detto Camilla. Quest’ultima, inoltre, nel corsa della lunga chiacchierata col giornalista del periodico ha detto anche: “Preferiamo separarci io e Riccardo per rendere felici loro”.

Il desiderio di Camilla e Riccardo per il 2021

È palese che il 2020 è stato un anno abbastanza complicato per tutti. Quindi, in tanti auspicano che l’anno che sta per arrivare possa essere migliore di quello che ci stiamo lasciando alle spalle.

Dello stesso avviso sono Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, ex protagonisti del Trono classico di Uomini e Donne. I due innamorati, infatti, sperano in un anno meno tragici dell’ultimo. E proprio sul prossimo futuro l’ex tronista e l’ex corteggiatrice esprimono questo desiderio: “Speriamo che prima o poi torni tutto come prima”.