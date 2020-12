Il Paradiso delle signore sospeso: la soap opera stacca per un po’, ecco quando ritorna

Il Paradiso delle signore verrà sospeso dai palinsesti di Rai 1 per un po’ di tempo. I telespettatori erano stati felici di vedere che la soap opera fosse stata inserita nella programmazione Rai per tutta la settimana di Natale. Le avventure dei vari protagonisti dello shopping center, infatti, andranno in onda anche nei giorni 24 e 25 dicembre.

Tuttavia, anche per la serie tv è prevista una piccola pausa dagli schermi. Contrariamente a quanto accade di solito, però, stavolta i piani alti hanno deciso di interromperla nel periodo di Capodanno. Andiamo a vedere, dunque, quando la Rai trasmetterà l’ultima puntata e quando riprenderà nuovamente la regolare messa in onda.

Per quanto è sospeso Il Paradiso delle signore

Da poco è trapelata la notizia secondo cui Il Paradiso delle signore verrà sospeso dai palinsesti Rai. In occasione delle festività natalizie, infatti, molti programmi televisivi e serie tv subiranno delle variazioni per consentire a tutti di poter trascorrere qualche giorno di pausa con i propri cari. Ebbene, anche la soap opera di Rai 1 è soggetta allo stesso trattamento. L’ultima puntata andrà in onda venerdì 25 dicembre, sempre su Rai 1 a partire dalle ore 15.55.

Dopo tale data partirà una settimana di pausa. Dal 28 dicembre al 1 gennaio, infatti, ci sarà un’interruzione nella programmazione della soap opera. Essa tornerà regolarmente in onda a partire da lunedì 4 gennaio, sempre al consueto orario per tenere compagnia ai telespettatori affezionati. Nel corso di quest’ultima settimana di messa in onda prima della pausa, dunque, i fan stanno assistendo e assisteranno all’organizzazione delle festività natalizie da parte dei vari protagonisti.

Cosa andrà in onda al posto della soap opera

Tra i colpi di scena più entusiasmanti ci sarà, ad esempio, un forte avvicinamento tra Beatrice e Vittorio. Ricordiamo che nelle puntate di gennaio è previsto il ritorno di Marta, moglie del direttore dello shopping center. La donna si troverà a fare i conti con un’altra donna, Beatrice, che potrebbe attentare alla serenità familiare. Ad ogni modo, a sostituire Il Paradiso delle signore nei giorni in cui non andrà in onda, ci sarà un documentario.

Nel caso specifico, nel medesimo orario della soap opera andrà in onda Dreams Road in cui Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni visiteranno dei luoghi suggestivi e sperduti a bordo di diversi mezzi di trasporto. Attraverso tali viaggi, i protagonisti porteranno alla luce le culture, le tendenze e le abitudini dei luoghi che li ospiteranno.