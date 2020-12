GF Vip, grida fuori la casa contro Giulia Salemi, la reazione di Pierpaolo spiazza tutti (VIDEO)

In queste ore, i concorrenti del GF Vip hanno udito delle grida provenienti dall’esterno dell’abitazione contro Giulia Salemi. La ragazza è stata accusata di essere una sfascia coppie, in quanto si sarebbe insinuata tra Pierpaolo ed Elisabetta.

Pretelli, però, ha avuto una reazione inaspettata che ha lasciato di stucco gli utenti di Twitter. Dopo poco, anche l’infleuncer ha commentato quanto accaduto e non è riuscita a nascondere di esserci rimasta parecchio male.

Le grida contro Giulia fuori la casa del GF Vip

A quanto pare, molti telespettatori non apprezzano affatto l’avvicinamento tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al GF Vip. Per tale motivo, un po’ di ore fa, alcune persone sono accorse fuori la casa di Cinecittà per urlare contro l’influencer. Tali individui hanno accusato la ragazza di volersi insinuare a tutti i costi nella ipotetica relazione tra Pierpaolo ed Elisabetta. Dopo le grida, Pretelli ha reagito in modo immediato ed ha cominciato a gridare anche lui dicendo che, in realtà, non ci fosse nessuna coppia, di conseguenza, neppure nessuna persona in grado di sfasciarla.

Gli utenti di Twitter hanno subito immortalato il momento e lo hanno condiviso su tale social in modo estremamente divertito. Dopo poco, anche Giulia ha reagito alla cosa. L’influencer si è sfogata con Rosalinda ed ha detto di non comprendere affatto l’atteggiamento delle fan di Pierpaolo. Le persone che si affezionano ad un personaggio dello spettacolo, infatti, dovrebbero essere felici di vederlo sereno. (Continua dopo il video)

Pier:"SCUSAAAAA,QUI NON C'È NESSUNA COPPIA E NESSUNA SFASCIA COPPIAAAA" #PRELEMI

BEH CHE DIRE? PIERPAOLO CHE PRENDE POSIZIONE pic.twitter.com/ZYVqux32P8 — 🌱 (@lovingprelemi) December 22, 2020

La vendetta della Salemi

Il fatto che Pierpaolo si stia molto avvicinando a lei ed abbia reagito alquanto bene all’uscita della Gregoraci dovrebbe, in realtà, fare piacere ai fan. Purtroppo, però, le cose non stanno esattamente in questo modo. Rosalinda ha provato a consolare la coinquilina del GF Vip ma, ad un certo punto, Giulia Salemi ha avuto una reazione inedita. La ragazza, infatti, ha detto che adesso, per ripicca, adopererà una strategia differente.

La protagonista ha ammesso che d’ora in avanti ci proverà spudoratamente con Pierpaolo per vendicarsi del gesto subito. Le due ragazze, naturalmente, sono scoppiate a ridere comprendendo l’ironia celata dietro simili affermazioni. Ad ogni modo, la Salemi non sembra essere completamente indifferente all’ex velino, per tale motivo, non è escluso che tra i due, a lungo andare, possa nascere davvero qualcosa di più. Non ci resta che attendere per scoprirlo.

#PRELEMI "siete fan di Pierpaolo, sarei felice che Pierpaolo è felice, è sereno, si diverte che mi abbraccia, che mi cerca, che ci sono sempre" AMORE🥺🥺 pic.twitter.com/AsZqOaLFmV — 🌱 (@lovingprelemi) December 22, 2020