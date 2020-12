GF Vip, è guerra tra Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta: “Stai mentendo ancora” (VIDEO)

È scontro tra Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta

Nelle ultime ore Samantha De Grenet sembra inarrestabile. La soubrette che è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 da una settimana ha litigato sia con Stefania Orlando che con Maria Teresa Ruta. La new entry del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha avuto un impatto abbastanza forte tra i coinquilini veterani.

Inizialmente si è scagliata con loro insieme allo squalificato Filippo Nardi, per la scarsa pulizia nell’appartamento più spiato d’Italia. La madre di Guenda Goria, considerata la “mamma” dei concorrenti del GF Vip 5, l’ha presa sul personale rinfacciando a Samantha un atteggiamento abbastanza subdolo. (Continua dopo il video)

La rabbia della soubrette contro la madre di Guenda Goria

“Invece di parlare direttamente con una persona, si vengono a scoprire cose in puntata e sentire cose che non ho mai detto”, ha tuonato Samantha De Grenet nei confronti dell’ex moglie di Amedeo Goria. Peraltro, tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 la vicenda Filippo Nardi. Infatti, la soubrette ha accusato a Maria Teresa Ruta di non essersi esposta in prima persona contro il conte inglese dopo le uscite vergognose che gli hanno causato la squalifica dalla casa di Cinecittà.

Alle affermazioni della madre di Guenda Goria, la De Grenet ha replicato in maniera netta: “Stai mentendo, stai mentendo un’altra volta”. L’accesso confronto è giunto fino alla diretta del lunedì sera su Canale 5, con l’opinionista Antonella Elia che ha rimproverato entrambe con i suoi soliti modi di fare. “Sembrate donne dopo una crisi di nervi. La querelle sulla pulizia è molto toccante”, ha esclamato l’ex ragazza di Non è la Rai.

Samantha De Grenet contro Stefania Orlando

Come accennato prima, Maria Teresa Ruta non è stata l’unica inquilina del Grande Fratello Vip 5 con cui si è scagliata Samantha De Grenet. Quest’ultima, infatti, ha il dente avvelenato con Stefania Orlando.

Dopo la vicenda matrimonio dell’ex conduttrice Rai, la nuova arrivata nella giornata di martedì è sbotterà contro la coinquilina. L’atteggiamento della soubrette, però, non sta piacendo per nulla al popolo del web e si telespettatori di Canale 5 che si sono lamentati sui vari social chiedendo a tutti di mandarla a casa.