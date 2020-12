GF Vip, lite tra Samantha e Stefania: “Fai una cosa sporca, mi fa schifo” (VIDEO)

Samantha De Grenet e Stefania Orlando hanno avuto una lite molto accesa nella casa del GF Vip. Tutto è cominciato nel momento in cui la Orlando ha notato che la sua coinquilina stesse adoperando una tecnica differente di asciugatura dei bicchieri.

Le due donne si sono scontrate sul tema della pulizia e la situazione è degenerata in poco tempo a causa dell’astio pregresso. Entrambe, infatti, hanno cominciato ad insultarsi necessitando dell’intervento dei coinquilini.

Lo scontro tra Stefania e Samantha

Nella casa del GF Vip, Samantha e Stefania hanno discusso a causa di alcune teglie. Nello specifico, la De Grenet ha fatto i piatti ed ha deciso di non appoggiare i bicchieri bagnati su di un canovaccio, come sono soliti fare gli altri concorrenti, bensì su di una teglia da forno. Stefania, però, che stava cucinando, si è resa conto della cosa e l’ha reputata assolutamente sbagliata. A tal proposito, ha chiesto alla sua interlocutrice di cambiare pratica e di adeguarsi alle tecniche adoperate dagli altri coinquilini.

Samantha, però, non ne ha voluto sapere e con fare parecchio provocatorio ha detto alla donna di non dare minimamente importanza alle sue parole. La De Grenet ha detto che questa sia la sua tecnica di pulizia, in quanto le fa schifo appoggiare i bicchieri sugli stracci umidi. Inoltre, ha esortato la Orlando a stare al suo posto e a non criticare il lavoro svolto da altri. (Clicca qui per il video)

Tutta una strategia per emergere al GF Vip?

Nel giro di poco tempo, però, la situazione è degenerata e le due donne hanno cominciato ad insultarsi. Samantha ha fatto notare a Stefania che la discussione avvenuta nella cucina del GF Vip le avesse fatto cadere la corona. La Orlando ha raccolto la provocazione ed ha accusato la De Grenet di fare una cosa schifosa e di non essere affatto una persona pulita se fa i piatti in questo modo.

Ad un certo punto, gli altri coinquilini sono intervenuti per cercare di sedare la discussione, ma i tentativi di ristabilire la pace non sono serviti a molto. Stefania ha continuato a dire che la sua interlocutrice si stesse comportando in questo modo solo per riuscire a far parlare di lei durante le puntate. Non conoscendo altri modi per emergere, sta adoperando la via più semplice, ovvero, quella del litigio.