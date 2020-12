Perché Uomini e Donne oggi pomeriggio non va in onda? La decisione ufficiale Mediaset

Salta la puntata di Uomini e Donne: ecco il motivo

Ebbene sì, salta l’appuntamento odierno e quello dei prossimi giorni di Uomini e Donne. Le anticipazioni che giungono dal palinsesto di Canale 5 rivelano che lo storico dating show ideato e condotto da Maria De Filippi oggi pomeriggio non andrà in onda come di consueto. Una notizia che di certo non farà piacere ai tantissimi telespettatori della trasmissione. Infatti, essendo a casa per via delle restrizioni dovute alla pandemia quest’ultimi passano il tempo davanti al piccolo schermo.

Ma per quale ragione il format col Trono classico e over non verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate e la data di quando riprenderà la consueta programmazione.

Uomini e Donne si ferma per le feste natalizie

Per quale ragione Uomini e Donne oggi è negli altri giorni non andrà in onda? Come accade ogni anno in questo periodo, Mediaset in accordo con la Fascino di Maria De Filippi hanno deciso di prendersi una pausa di un paio di settimane in vista delle feste natalizie. Nel dettaglio, da oggi pomeriggio fino a dopo l’Epifania il dating show che quest’anno ha raggiunto la 24esima edizione subirà uno stop. Rispetto al passato però, il programma ha terminato la sua programmazione di martedì e non di venerdì.

Le anticipazioni ufficiali che arrivano direttamente dalla programmazione di Canale 5, leader in questa fascia oraria, rivelano che tutta questa settimana e anche la prossima il pubblico dovrà fare a meno degli appuntamenti del Trono classico e over che, come tutti ben sanno in questa stagione sono stati accorpati.

Uomini e Donne, quando tornerà in onda il dating show di Maria De Filippi?

Per via della pausa natalizia il numeroso pubblico del dating show Uomini e Donne dovrà fare a meno per un paio di settimane senza gli appuntamenti con lo storico programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Ma quando tornerà in onda?

Secondo le informazioni che riguardano il palinsesto di Canale 5, la trasmissione, riaprirà di nuovo i battenti a partire da lunedì 11 gennaio 2021, come sempre alle 14.45 circa sulla rete ammiraglia Mediaset. In quell’occasione vedremo la puntata che è stata registrata lo scorso venerdì presso lo studio 6 del centro Elios di Roma.