GF Vip, Cecilia Capriotti su Pamela Prati: “Un caso clinico”. La soubrette la querela (FOTO)

Cecilia Capriotti parla male di Pamela Prati

La nuova arrivata del Grande Fratello Vip 5, Cecilia Capriotti ha espresso un giudizio negativo nei confronti di Pamela Prati. L’attrice è gieffina ha espresso il suo punto di vista sul ‘caso Mark Caltagirone’, vicenda che ha visto protagonista indiscussa l’ex ballerina del Bagaglino. La new entry ne ha parlato durante una discussione con Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi.

Le sue dichiarazioni, però, hanno fatto arrabbiare molto la soubrette sarda, di conseguenza ha deciso di querelarla. E non si è salvato nemmeno il rampollo meneghino, colpevole di aver detto che la Prati le faceva pena. Per il possibile trionfatore del GF Vip 5 nessuna querela, ma la diretta interessata da quelle sue parole si è sentita profondamente ferita e delusa. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nella casa più spiata d’Italia.

Le dichiarazioni di Tommaso Zorzi e Capriotti

Al Grande Fratello Vip 5 Cecilia Capriotti ha menzionato Pamela Prati facendo andare su tutte le furie la diretta interessata. “Io ho capito che il caso fosse clinico e veramente grave quando io ci sono andata a parlare. Io ho comunque sempre avuto un rapporto con lei”, ha dichiarato l’attrice mentre parlava con Tommaso Zorzi e un’altra inquilina della casa più spiata d’Italia.

Poi la modella, riferendosi sempre all’ex protagonista del Bagaglino, ha proseguito in questo modo: “Mi ha detto: ‘Te lo giuro Cecilia, dentro il mio cuore ancora penso che Mark esista’. Noi eravamo sconvolti”. A dire il suo punto di vista anche il rampollo milanese: “Nessuno che la salutava, a me ha fatto pena”. (Continua dopo le foto)

Pamela Prati querela Cecilia Capriotti, Zorzi no

Le parole di Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi non sono passate inosservate a Pamela Prati. Quest’ultima, infatti, attraverso delle Stories su Instagram ha scritto: “Rimango allibita che una Cecilia Capriotti pensi di poter parlare in termini così bassi della mia persona. E mi stupisce ancora di più che non pensi che tali frasi saranno oggetto di un mio intervento legale. E sono pronta a dirle in faccia ciò che penso, esercitando il mio diritto di replica”.

Ma lo sfogo della protagonista di Pratiful non è finito qui. Sempre sul noto social network ha scritto anche: “Solo Cecilia Capriotti, stimo Tommaso e ultimamente durante alcune interviste l’ho classificato tra i miei concorrenti preferiti, per questo ci sono rimasta doppiamente male quando ha detto che gli faccio pena, termine che nessuno deve usare contro nessuno”.