GF Vip, Dayane Mello imita una persona obesa rivolgendosi a Rosalinda: “Questi discorsi sul cibo sono pericolosi” (FOTO)

Dayane Mello imita una persona grossa: è polemica

Qualche ora fa, Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco ha chiesto alla sua cara amica Dayane Mello di farle presente quando sgarra con il cibo. In questo modo, avvertendola le dà la possibilità di aiutarla a mangiare sano. Fin qui nulla di strano e anomalo, se non fosse stato per un preciso comportamento dell’ex compagna di Stefano Sala.

Un gesto della modella brasiliana che ha immediatamente scatenato la rabbia del popolo del web e non solo. La concorrente del Grande Fratello Vip 5 infatti ha imitato la camminata di una persona obesa, facendo così passare, secondo molti internauti e telespettatori, un messaggio molto discutibile a tutto il pubblico del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente nel programma. (Continua dopo il post)

Il gesto della modella brasiliana scatena il caos

Dopo la brutta uscita di Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5, sui vari social network hanno immediatamente iniziato a circolare messaggi indispettiti e polemici in merito alla vicenda.

Commenti negativi che con molta probabilità metteranno a rischio la stima e l’affetto che la modella brasiliana si è costruita in tre mesi di permanenza all’interno dell’appartamento più spiato d’Italia. E in tutto questo, quale è stata la reazione di Rosalinda Cannavò? Sicuramente non l’avrà presa bene visto che l’ex di Stefano Sala per lei è il suo punto di riferimento nella casa di Cinecittà.

La reazione del popolo del web al gesto di Dayane Mello

Tra le varie lamentele apparse su Twitter, eccone alcune: “Da persona che è ed è stata presa in giro per il suo peso e aspetto fisico,sono rimasta molto ferita da Dayane. Rosalinda c’entra, ma c’entra poco. L’imitare una persona in carne,in quel modo dispregiativo e derisorio,mi ha ferito. E me ne frego delle vostre spiegazioni #GFVIP”.

Ma anche: “#gfvip forse non capite che possiamo anche passare sopra al fatto che Dayane abbia detto a Rosalinda di non mangiare a quell’ora “per il suo bene”, ma è inaccettabile il gesto che ha fatto dopo nell’imitare una persona obesa che cammina, lì e nel torto marcio”. Alfonso Signorini nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 5 ne parlerà