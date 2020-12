Samantha De Grenet litiga con Stefania: “Psicopatica. Ti è caduta la corona”, poi invita gli autori a cacciarla (VIDEO)

Nuova lite al GF Vip 5

Chi segue il Grande Fratello Vip sin da prima edizione su ricorda bene che Elenoire Casalegno è Valeria Marini hanno avuto una forte discussione per via di uno scolapasta. A distanza di qualche anno a provocare una nuova lite nella casa più spiata d’Italia è stata la una teglia. A provocare la diatriba ci hanno pensato Stefania Orlando e Samantha De Grenet.

L’ex conduttrice Rai si è lamentata di come la new entry ha cercato di asciugare i bicchieri. “Samantha questa cosa delle teglia la possiamo cambiare? Sennò si riempiono d’acqua e poi se servono le teglie per il forno ed è un casino. Ci mettiamo degli stracci che poi laviamo. Perché si riempiono di acqua e non si asciugano i bicchieri”, ha detto la professionista bionda.

La rabbia della De Grenet

La presa di posizione di Stefania Orlando non è piaciuta per nulla a Samantha De Grenet. Quest’ultima, infatti, ha risposto che a lei i bicchieri sugli stracci fanno schifo ed ha lanciato una frecciatina velenosa alla coinquilina del Grande Fratello Vip 5.

“A me fa schifo il canovaccio. Il bicchiere poi puzza. Quindi se lavo io lo faccio con le teglie come voglio io. Pazienza se poi servono. Stefania lava i piatti tu e lo fai come ti pare a te. Le lavo io e faccio come voglio io. Pensa che a casa mia io uso le teglie e a casa mia decido io come fare. Quanti anni pensa che abbia per dirmi queste cose? Abbassa il tuo tono con me. Che chic, attenta alla corona che ti è caduta. A me che mi frega di quello che pensi te, io continuo a fare come dico io. Ma chi te se fila. Sei trasparente per me tesoro bella”, ha tuonato la soubrette. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

Botta e risposta tra Samantha e Stefania

Ovviamente, Stefania Orlando non è rimasta a guardare e, visibilmente furiosa ha tenuto testa alla rivale Samantha De Grenet. La conduttrice bionda ha detto che le teglie servono per cucinare non per scolare i piatti. “Adesso cambiamo la destinazione d’uso delle teglie Questa è una cosa sporca! Questa però non è casa tua! Da che mondo e mondo lo strofinaccio, che va in lavatrice. Ma lei lo fa apposta, non avendo altre argomentazioni lo fa apposta. Lo fai apposta, non hai altre argomentazioni. Tu abbassa la cresta che si è alzata troppo“, ha affermato l’ex moglie di Andrea Roncato.

Ma la diatriba non è finita qui, infatti la nuova arrivata le ha detto anche: “Ho un figlio che mi guarda a casa. Ed essere attaccata da una psicopatica non mi sta bene“. Successivamente si è rivolta agli autori del GF Vip dicendogli di cacciarla dalla casa rendendosi conto che le due frasi posso provocare una sua squalifica.