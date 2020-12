Samantha De Grenet rischia la squalifica al GF Vip: “Io ti uccido…” sul web è sommossa (VIDEO)

La lite avvenuta ieri tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando al GF Vip potrebbe costare una bella squalifica per la prima. La donna, infatti, dopo lo scontro accesissimo con la coinquilina, si è sfogata con Sonia Lorenzini ed ha pronunciato delle frasi molto gravi.

Nello specifico, ha minacciato di uccidere la compagna d’avventura. Gli utenti del web non hanno affatto gradito un simile comportamento, per tale ragione hanno immediatamente chiesto che la concorrente venga buttata fuori dagli autori.

Le liti tra Stefania e Samantha al GF Vip

Durante la giornata di ieri, Samantha De Grenet e Stefania Orlando si sono duramente scontrate e la prima ha pronunciato delle frasi davvero pesanti per cui potrebbe partire una squalifica dal GF Vip. Nonostante il tentativo di riappacificazione di Stefania, gli animi non si sono appianati, anzi. (Clicca qui per il video). I concorrenti e i telespettatori, ormai, si sono abituati alla rigidità degli autori quando vengono pronunciate frasi o imprecazioni troppo aggressive e offensive. Per tale ragione, nel momento in cui la De Grenet ha minacciato di uccidere la sua coinquilina, il web è esploso.

Nel momento in cui la donna ha detto queste parole si è subito resa conto dell’esagerazione, sta di fatto che si è rivolta alla telecamera ed ha esortato il GF Vip a cacciarla. Ad ogni modo, la donna non è sembrata affatto pentita delle sue affermazioni in quanto è convinta di avere ragione. Samantha, infatti, è scattata quando la Orlando le ha detto che con il suo atteggiamento avrebbe dato un pessimo insegnamento a suo figlio. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Il web chiede la squalifica

Vedendo tirata in ballo la persona più importante della sua vita, la concorrente ha dato luogo alla minaccia. Ad ogni modo, i video in questione sono divenuti virali sul web e quasi tutti gli utenti sono d’accordo con una sola ipotesi. Tutti vogliono che il GF Vip provveda con la squalifica di Samantha De Grenet. Il fatto che una donna si prenda la briga di minacciare apertamente un’altra persona è una cosa inaccettabile per molti.

Inoltre, sul web si stanno diffondendo numerose accuse contro Samantha volte a mettere in luce il suo pessimo carattere. Nel dettaglio, infatti, in molti l’hanno etichettata come una strega isterica che non è per nulla cambiata rispetto a quando partecipò all’isola dei famosi. Il suo spirito battagliero e litigioso ha continuato a farsi sentire. Per ora, però, la produzione non si è ancora espressa con alcun comunicato.