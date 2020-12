Amedeo Goria commenta le frasi di Filippo Nardi contro Maria Teresa: “Frasi così volgari che…” (VIDEO)

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip è stato squalificato Filippo Nardi e Amedeo Goria ha commentato quanto accaduto. L’uomo ha preso le difese della sua ex compagna condannando esplicitamente l’atteggiamento del conte.

Amedeo ha dichiarato di essere rimasto allibito dinanzi tali frasi in quanto non ne conosceva affatto il significato. Inoltre, secondo il suo punto di vista, il tentativo di giustificarsi da parte dell’ex gieffino è stato quanto meno maldestro. Vediamo cosa ha detto nel dettaglio.

Il commento di Amedeo Goria su Filippo Nardi

I giornalisti di Casa Chi hanno raggiunto Amedeo Goria, il quale ha commentato la squalifica di Filippo Nardi. L’ex di Maria Teresa Ruta ha condannato completamente il comportamento del conte reputandolo fortemente offensivo e volgare. Il protagonista è rimasto alquanto stupito in quanto non conosceva affatto il significato dell’espressione inglese pronunciata da Nardi. Inoltre, non comprende affatto cosa sia passato nella testa del concorrente, il quale ha pronunciato con una tale nonchalance delle frasi davvero scurrili.

Lui sapeva di essere ripreso, pertanto, è assurdo che non si sia reso conto della gravità della questione. Ad ogni modo, anche il tentativo di scusarsi è stato piuttosto inadeguato, pertanto, la squalifica era l’unica conseguenza possibile per il suo atteggiamento inappropriato. Amedeo, poi, ha commentato anche l’atteggiamento della Ruta, la quale si è quasi sentita in colpa per la squalifica del concorrente.

Il “non detto” tra Amedeo e Maria Teresa

Il protagonista ha definito la donna come una persona estremamente buona, che tende a perdonare tutto e tutti. Nel corso dell’intervista, poi, sono stati affrontati anche altri argomenti. Oltre che parlare di Filippo Nardi, infatti, Amedeo Goria ha nuovamente commentato anche alcuni retroscena svelati dalla sua ex. Maria Teresa, infatti, in casa aveva accusato Amedeo di averla quasi esortata a concedersi ad un uomo in cambio di un lavoro. Gabriele Parpiglia ha esortato l’intervistato a svelare, una volta per tutte, come siano andate davvero le cose.

Lui, in sua discolpa, ha detto di non aver mai esortato la sua donna a cedere, semplicemente le disse che, nel caso in cui avesse acconsentito, l’avrebbe perdonata. Questa sua risposta è il frutto della sua estrema tolleranza nei confronti delle persone e del libero arbitrio. A tal proposito, Goria ha detto che la sua ex è solita esagerare ed ingigantire delle questioni, così come accadde quando perse il controllo in diretta una volta appreso che Guenda fosse stata definita bipolare.