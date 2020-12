Alfonso Signorini smaschera un concorrente: ‘Mi aveva detto che avrebbe lasciato la fidanzata e invece le manda i cuori’

Il conduttore ha svelato un retroscena davvero sorprendente su uno dei concorrenti del reality. Ecco che cosa gli aveva detto al provino.

GF Vip: Alfonso Signorini smaschera un concorrente

Durante l’ultima puntata di Casa Chi Alfonso Signorini ha svelato un retroscena davvero curioso e sorprendente su uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Il conduttore ha detto che c’è un ragazzo nella Casa che al provino gli aveva detto delle cose ben precise che poi non ha mantenuto.

Questo concorrente, di cui non ha voluto svelare il nome, gli ha detto che se fosse entrato nella Casa avrebbe lasciato la sua fidanzata. Precisamente queste sarebbero state le sue parole: “Ma se io entro neanche me la ricordo più“. Tuttavia, Signorini ha detto che invece è dall’inizio dell’avventura che le manda i cuori. Ma chi sarà questo concorrente? La risposta non è difficile.

Andrea Zelletta smascherato?

Gabriele Parpiglia ha chiesto al conduttore se questo concorrente fosse lo stesso che aveva detto che preferiva il Grande Fratello Vip alla sua fidanzata e Alfonso Signorini ha riso senza dire nulla. Il giornalista ovviamente parlava di Andrea Zelletta. Vi ricordate? Qualche settimana fa proprio Gabriele Parpiglia aveva rivelato questa chicca del suo provino. Ma la cosa non è mai stata affrontata dal diretto interessato.

Quindi, oltre ad aver detto che preferiva il reality alla fidanzata, l’ex tronista ha anche detto che l’avrebbe lasciata? Ricordiamo che Andrea Zelletta è fidanzato da circa due anni con Natalia Paragoni. Si sono conosciuti a Uomini e Donne. Lei corteggiava un altro ragazzo, ma quando ha visto Andrea come nuovo tronista tra loro è scattato subito un interesse. Dopo poco la scelta sono andati a convivere. Questo aneddoto raccontato dal conduttore ha sorpreso un po’ tutti. Anche perchè Andrea ha rivolto bellissime parole a Natalia negli ultimi giorni dicendo di desiderare che lei diventi la madre dei suoi figli.

Però, in effetti, può essere soltanto lui ad aver detto queste parole perchè Andrea è l’unico concorrente ad essere fidanzato che è ancora presente nella Casa. Forse Andrea ha fatto un po’ lo splendido ai provini e ha detto queste frasi con ironia? Voi che cosa ne pensate?