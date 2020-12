Amici 20, il gesto di Alessandra Celentano verso Tommaso: ‘Mai fatto con nessuno’

L’insegnante ha fatto un gesto nei confronti del suo allievo Tommaso che non aveva mai fatto per nessun allievo da quando è nel talent. Ecco di cosa si tratta

Amici 20: Alessandra Celentano scrive una lettera a Tommaso

Nella nuova edizione di Amici ogni professore sceglie la sua squadra di allievi e può sostituirli in qualsiasi momento da qui all’inizio della fase Serale. L’unica a non aver scelto nessuno di quelli che si sono presentati ai casting è stata Alessandra Celentano. Tuttavia, la scorsa settimana ha deciso di dare una possibilità ad un ragazzo, Tommaso. Lui era un pattinatore professionista, campione del mondo, ma tre anni fa ha deciso di mollare tutto per dedicarsi alla danza.

Secondo Alessandra Celentano lui ha delle buone potenzialità ma deve lavorare molto. Infatti, nella prima esibizione del ragazzo nella puntata di sabato scorso la maestra gli ha dato un bel 4 dicendo che le sembrava una marionetta e che ha ballato molto male. Tuttavia, gli ha poi consegnato lo stesso la sua maglia.

Dopo aver visto la reazione di Tommaso, sempre molto educato, ma evidentemente dispiaciuto e nervoso per quanto accaduto, Maria De Filippi lo ha raggiunto in casa per dirgli che Alessandra Celentano gli ha scritto una lettera. La conduttrice ha tranquillizzato Tommaso, nessun ben servito, ma il gesto è molto strano perchè da quando è nel talent la Celentano non l’ha mai fatto per nessuno.

Nella lettera l’insegnante ha detto al ballerino che non ha ballato bene e che deve lavorare tantissimo. Lo aveva messo in guardia che non sarebbe stato facile lavorare con lei. Lui ha le possibilità di diventare un bellissimo danzatore ma c’è poco tempo. Per questo lei ha deciso di lavorare con lui tutti i giorni, il resto dipenderà da Tommaso.

La reazione di Tommaso

Tommaso è rimasto molto sorpreso da questo gesto della sua insegnante. Ha detto che lavorerà sodo e si è detto molto emozionato. Dopo questa lettera, la maestra è anche intervenuta telefonicamente in Casa e gli ha dato tantissimi libri sulla danza che deve necessariamente studiare. Non solo, ma per lui le ore di lezioni sono aumentate e non poco.

Dovrà fare tutti i giorni lezioni extra con Elena D’Amario sullo stile modern, con Umberto Gaudino sul latino americano e con Marcello Sacchetta sull’interpretazione. Insomma, per Tommaso inizia un periodo davvero tosto, più che per i suoi compagni di avventura.