Jessica Antonini, ex Uomini e Donne, contro Davide e Beatrice: “Avete rotto i cogl…” ecco cosa è successo

L’ex tronista di Uomini e Donne, Jessica Antonini ha pubblicato delle Instagram Stories in cui si è scagliata duramente contro Davide e Beatrice. La ragazza ha risposto ad alcune domande dei suoi fan e, improvvisamente, ha dato luogo ad uno sfogo contro i due ragazzi.

Le sue parole, però, non sono state affatto gradite dalla maggior parte degli utenti dei social, sta di fatto che, nel giro di poco tempo, ha visto il numero di follower calare drasticamente. L’influencer Amedeo Venza è intervenuto sulla vicenda per spiegare cosa sia successo.

Lo sfogo di Jessica contro Davide e Beatrice

In queste ore, Jessica Antonini ha sbottato contro Davide e Beatrice di Uomini e Donne. Molti suoi fan le hanno chiesto cosa pensi del trono di Donadei e di come stesse vivendo questa esperienza Beatrice. L’ex tronista del programma, però, non ha gradito queste domande, al punto da esortare le persone a non “rompere i cogl…” e a farsi gli affari propri. La protagonista ha detto di non capire come sia possibile che delle persone siano così insistenti verso i propri fan.

Jessica, inoltre, ha svelato che esistono delle persone che le scrivono in privato per parlare di questioni estremamente delicate, come ad esempio i problemi di salute, e poi le facciano domande così futili come quelle inerenti Maria De Filippi. La ragazza, dunque, ha palesato di non dare nessuna importanza ai tronisti ancora sul trono del programma pomeridiano. Questo suo atteggiamento, però, è stato fortemente criticato. (Continua dopo la foto)

Antonini gelosa delle coppie di Uomini e Donne?

Moltissimi utenti hanno cominciato ad attaccare Jessica Antonini per le sue parole velenose contro Davide e Beatrice. Specie l’influencer Amedeo Venza ha provato a dare un’interpretazione a quanto sia accaduto. Secondo il suo punto di vista, l’ex tronista di Uomini e Donne starebbe rosicando tantissimo del fatto che la sua storia non abbia riscosso tutto questo successo mediatico.

Dopo la scelta lampo, infatti, lei e Davide sono completamente spariti dal palcoscenico televisivo. Anche sui social non hanno avuto un riscontro così elevato. Per tale motivo, per Amedeo, la ragazza sarebbe semplicemente gelosa del fatto che il pubblico sia molto più legato al percorso degli altri tronisti che hanno preso parte a quest’edizione del programma rispetto al suo. Lei, naturalmente, ha smentito, ma gli utenti dei social sembrano propendere un po’ di più per la versione di Venza.