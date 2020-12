Il Paradiso delle signore trama 25 dicembre: nozze, chiarimenti e sorprese per Natale

Anche nel giorno di Natale, venerdì 25 dicembre, Il Paradiso delle signore andrà in onda con una nuova puntata della stagione in corso. Dopo tale programmazione, però, la soap opera prenderà una pausa di una settimana, per tornare il 4 gennaio.

Ad ogni modo, prima dell’interruzione, i telespettatori verranno lasciati con il fiato sospeso a causa di molteplici colpi di scena che riguarderanno alcuni protagonisti. Ci saranno nozze programmate, momenti di perdono inaspettati e riavvicinamenti compromettenti.

Trama 25 dicembre: un perdono e una data di matrimonio

Nella puntata del 25 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Federico deciderà di perdonare sua madre Silvia per tutte le bugie che gli ha raccontato. Il ragazzo ha trascorso la vigilia di Natale a casa della donna e all’indomani si confiderà con Luciano. Il giovane dirà di essere rimasto molto colpito dal fatto che sua madre si sia commossa nel notare la sua presenza a cena. Cattaneo, dunque, avallerà la decisione del ragazzo di perdonare sua madre.

Silvia, infatti, avrà certamente sbagliato a comportarsi in quel modo nei confronti del giovane, ma è indubbio il fatto che lo ami moltissimo. Per tale motivo, Federico si convincerà a dare alla madre un’altra chance. Cosimo e Gabriella, invece, decideranno la data delle nozze. Lo scorso Natale la ragazza si trovava ad accettare la proposta di matrimonio di Marcello, mentre adesso convolerà a nozze con un altro uomo.

Colpo di scena per Vittorio e Beatrice al Paradiso delle signore

Colpi di scena anche in casa Conti. Vittorio Beatrice, Pietro e Serena hanno trascorso la vigilia di Natale insieme e il padrone di casa ha esortato la cognata a restare a dormire per la notte. Lei ha accettato e i due si sono molto avvicinati. All’indomani, nel giorno del 25 dicembre, il direttore del Paradiso delle signore deciderà di fare una sorpresa alla donna ed invitarla a pranzo al Circolo. Armando, invece, scarterà il regalo di Agnese, ovvero, la bicicletta.

L’uomo troverà anche un biglietto scritto da lei e comprenderà di sentire moltissimo la sua mancanza. Il suo sentimento per la signora Amato sarà sempre più forte e solido. Lei, tuttavia, al momento si trova in Sicilia con Giuseppe per trascorrere le feste nel loro paesino di origine. Natale atipico per Salvatore e Marcello. I due, infatti, trascorreranno tale giorno al lavoro. Infine, Federico scarterà il regalo di suo padre Umberto e resterà sorpreso e turbato da ciò che vedrà.