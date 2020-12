Oroscopo 24 dicembre 2020: Vergine sottotono, Sagittario desiderosi di contatti

L’Oroscopo del 24 dicembre 2020 denota che molti segni vivranno queste feste con malinconia, specie Vergine e Pesci. I Sagittario, invece, hanno bisogno di contatti sociali.

Previsioni 24 dicembre da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi ci sarà una certa difficoltà a mandare giù le critiche. Cercate di stare lontano da chi ha un parere opposto al vostro in questo momento, in quanto il rischio di cadere in discussioni è davvero dietro l’angolo. Se riuscirete a tenere a bada la vostra irascibilità potreste avere anche delle idee brillanti.

Toro. In questo periodo siete parecchio affascinati dall’ignoto, dall’occulto e da tutto ciò che non conoscete e che non ha mai fatto parte del vostro mondo. Per tale motivo, potreste dare luogo anche a relazioni improbabili. Cercate di non giungere a conclusioni troppo affrettate.

Gemelli. L’Oroscopo del 24 dicembre vi esorta a prendere una pausa. Cercate di rilassarvi un po’ e di dedicare qualche giorno a voi stessi e alla cura della vostra persona. Dal punto di vista dei sentimenti è bene farsi un po’ desiderare. Scoprire tutte le carte subito, specie in una relazione appena nata, potrebbe portare a dei problemi.

Cancro. In questi giorni cercate di mantenere un basso profilo, specie in campo lavorativo. Non esponetevi troppo e lasciate che si facciano avanti gli altri al posto vostro. Talvolta, fare buon viso è cattivo gioco è la strategia migliore. Nei sentimenti, invece, siate sinceri e non privatevi di nulla.

Leone. Per i single ci sono buone opportunità di cimentarsi in nuove relazioni. Sono favoriti i nuovi amori, mentre le minestre riscaldate è meglio lasciarle a qualcun altro. Finalmente vi sentite anche più sereni e liberi mentalmente, per tale ragione, approfittate di questo momento per dedicarvi di più all’amore.

Vergine. Il consiglio per questi giorni di festa è quello di trascorrere il tempo con le persone che amate di più. Circondatevi solo di coloro i quali sono in grado di donarvi positività e serenità. Avete perso troppo tempo dietro a persone che non meritavano la vostra attenzione, pertanto, adesso non c’è più tempo da perdere.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno hanno vissuto alcune difficoltà dal punto di vista professionale. Cercate di non dare troppo peso alla cosa perché i problemi verranno risolti quanto prima. In campo sentimentale, invece, si respira un clima decisamente più disteso, godetevelo.

Scorpione. In questo periodo avete una scarsa attitudine ad organizzare le vostre giornate. Solitamente amate essere precisi, ma in questo periodo avete difficoltà a concentrarvi. Non badateci troppo, in quanto si tratta solo di una fase temporanea che molto presto passerà e tornerete quelli di sempre.

Sagittario. L’Oroscopo del 24 dicembre mette in luce una certa difficoltà nel vivere la lontananza dalle persone care. Voi, forse, siete quelli che più di tutti stanno risentendo di questa alienazione sociale. Presto le cose miglioreranno, pertanto, siate fiduciosi e non perdete l’ottimismo.

Capricorno. Momento molto interessante per confrontarsi con gli altri e con voi stessi. Questo è il momento giusto per fare un’analisi introspettiva e vedere, effettivamente, quali sono le persone maggiormente importanti nella vostra vita. Non prendete decisioni affrettate, specie sul lavoro.

Acquario. In questo periodo vi sentite un po’ agitati e nervosi. Concentratevi un po’ di più sulla vostra forma fisica, questo farà bene al corpo e alla mente. Ad ogni modo, se vi sentite oppressi, non reprimete queste sensazioni, ma dategli sfogo e parlatene con le persone a voi care, questo vi aiuterà.

Pesci. Si prospettano giornate un po’ malinconiche, cercate di non dare troppa importanza. Il Natale può provocare due emozioni opposte: gioia e malinconia. Voi propenderete un po’ di più per la seconda. Pertanto, non chiudetevi in voi stessi e affrontate i fantasmi del vostro passato.