GF Vip, Antonio Zequila stronca Samantha De Grenet: “Avvocatessa delle cause perse”

Antonio Zequila contro Samantha De Grenet

Senza ombra di dubbio i nuovi arrivati nella casa del Grande Fratello Vip 5 hanno destabilizzato l’equilibrio dei veterani. A far saltare i nervi è stata in particolare Samantha De Grenet che ha espresso dei giudizi discutibili su alcune coinquiline. La soubrette, dopo aver avuto una forte discussione con Maria Teresa Ruta, ha avuto dei diverbi con Stefania Orlando. E proprio tra queste ultime sono volate delle parole grosse.

A perdere le staffe è stata la new entry che non avrebbe gradito per nulla il riferimento fatto dalla Orlando al figlio. “Avrei potuto tagliare la testa a qualcuno”, ha affermato la De Grenet. Un’affermazione che non è piaciuta per nulla al pubblico a casa e tra questi anche Antonio Zequila. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi sul suo account Instagram ha stroncato la donna considerandola un’avvocatessa delle cause perse.

L’attore si vendica della soubrette

Sembra proprio che Antonio Zequila ha dei conti in sospeso con Samantha De Grenet. In passato infatti, quest’ultima aveva difeso Adriana Volpe affermando che il professionista napoletano non era stato per nulla elegante nel rendere noto un presunto flirt tra loro all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Per tale ragione, dopo quanto accaduto negli ultimi giorni nell’appartamento più spiato d’Italia, l’attore ha commentato sul suo canale social: “Visto che l’avvocatessa non molto tempo fa si era arrogata la difesa dell’amica Volpe (spergiura) nei miei riguardi, vorrei complimentarmi con lei per lo stile etico morale nobiliare sfoggiato in una sola settimana nella casa nei riguardi di un’altra donna”. Affermazioni molto forti quelle dell’uomo che ha voluto prendere le difese di Stefania Orlando che considera una ottima professionista.

Ci sarà un confronto tra i due al Grande Fratello Vip 5?

In poche parole, Antonio Zequila si è tolto dei sassolini dalla scarpa prendendosi una rivincita con Samantha De Grenet. Quest’ultima infatti, la scorsa primavera aveva contestato i modi dell’attore napoletano.

Ora invece, è stato proprio il professionista napoletano a sottolineare che la soubrette non avrebbe fatto una bella figura al Grande Fratello Vip 5. “Il tempo è galantuomo sempre”, ha affermato l’uomo. Alfonso Signorini chiederà un confronto in diretta tra i due? Staremo a vedere.