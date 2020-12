Luca Laurenti che fine ha fatto? Paolo Bonolis rompe il silenzio e terrorizza i fan

Che fine ha fatto Luca Laurenti?

Senza ombra di dubbio Luca Laurenti uno dei personaggi più amati del piccolo schermo e del mondo dello spettacolo. Il pubblico di Canale 5 sono abituati a vederlo sempre al fianco del suo caro amico e collega Paolo Bonolis. I due professionisti, infatti, lavorano insieme da tantissimi anni in trasmissioni di successo come Ciao Darwin e Avanti un altro.

Mentre il marito di Sonia Bruganelli siamo abituati a vederlo sui social, soprattutto in questo ultimo periodo per via della pandemia, il Maestro romano quando non è in in tv sparisce nel nulla. Che fine ha fatto Laurenti? A svelare l’arcano ci ha pensato lo stesso conduttore capitolino qualche mese fa, dichiarando qualcosa in merito.

Paolo Bonolis e Marco Salvati parlano del Maestro

Preoccupati per l’assenza prolungata di Luca Laurenti dal piccolo schermo, Paolo Bonolis ha rotto il silenzio dicendo come stanno le cose. “Devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti. Luca è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come ‘Il solitario di Rio Grande’. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Probabilmente non sa neanche che c’è il coronavirus”, ha sottolineato il conduttore di Avanti un altro.

In quell’occasione anche l’autore del game show di Canale 5, Marco Salvati, ha parlato dello strano atteggiamento del Maestro quando non lavora in televisione. “Effettivamente Luca spesso è così fuori dal mondo reale che nella nostra immaginazione lui adesso è chiuso nella sua casa, ignaro di quel che succede fuori“, ha detto il notaio del quiz Mediaset.

Luca Laurenti non ha propri canali social

Parlando del suo caro amico e collega Luca Laurenti, il conduttore Paolo Bonolis ha detto che non ha nessun canale social. Di conseguenza, tutti i profili esistenti non sono suo. Quindi, è stato smentito una volta e per tutte quei profili che fingono di essere lui su Instagram.

Di recente sono stati svelati i nuovi palinsesti della rete ammiraglia Mediaset. Da questi si denota che Avanti un altro partirà a marzo 2021 anziché che gennaio dopo l’Epifania. In questi due medi verranno trasmessi i nuovi episodi di Caduta Libera con Gerry Scotti.