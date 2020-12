GF Vip: Dayane Mello furiosa con Tommaso Zorzi: “Mi fa schifo…”

Dayane Mello contro Tommaso Zorzi

Chi segue il Grande Fratello Vip sa perfettamente che le nomination sono motivo di scontro e discussioni tra i vari concorrenti. Questa settimana i protagonisti di un’accesa discussione sono stati Dayane Mello e Tommaso Zorzi.

Nel corso dell’ultimo appuntamento del reality show di Canale 5, infatti, la modella brasiliana, è stata nominata ancora una volta proprio dal rampollo meneghino. Un’iniziativa che non è piaciuta per nulla alla diretta interessata che ha avuto una reazione spropositata.

GF Vip 5, da amici a nemici

Al Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello non ha per nulla gradito la ragione che Tommaso Zorzi ha dato al conduttore Alfonso Signorini e al pubblico a casa. Chi segue il reality show di Canale 5 sa perfettamente che i rapporti tra il rampollo milanese e la modella brasiliana non sono idilliaci. Secondo l’ex compagna di Stefano Sala non si dovrebbe avere paura di dire che ogni settimana la nomination viene data per questioni di antipatia o simpatia.

Di conseguenza, ognuno dovrebbe prendersi le proprie responsabilità, senza nascondersi dietro giustificazioni superficiali. Naturalmente anche la cara amica di Rosalinda Cannavò continua a nominare l’influencer meneghino visto che tra loro i rapporti sono praticamente nulli.

L’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è al capolinea?

E pensare che Dayane Mello e Tommaso Zorzi inizialmente erano ottimi amici e insieme organizzavano dei party all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Il rampollo meneghino e la modella brasiliana grazie ai loro balletti e bagni in piscina facevano divertire moltissimo il numeroso pubblico di Mediaset Extra e Mediaset Play. Non solo con l’ex fidanzato di Iconize, ma anche con Adua Del Vesco, in un primo momento non c’erano dei problemi.

Mentre ora la Mello ha rimproverato all’attrice messinese di averla messa in mezzo nei pettegolezzi su Mario Ermito, per poi far ricadere la colpa su di lei. Sembra, infatti, che l’ex finta fidanzata di Massimiliano Morra si sentisse durante l’estate con l’attore e new entry del. GF VIP 5. A quel punto la modella le ha rinfacciato la sua incapacità di assumersi le proprie responsabilità, in particolare in una situazione in cui lei non c’entra niente. Per caso anche l’amicizia con la Cannavò è arrivata al capolinea? Staremo a vedere.