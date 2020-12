Flavio Briatore: “Si è parlato più di me che dei vipponi del GF, almeno loro sono stati pagati. Manderò una fattura…”

Flavio Briatore rompe il silenzio sull’ipotetico contratto post-matrimoniale

Nell’edizione 2029 de La Repubblica delle Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti, il direttore del settimanale Chi aveva sganciato una bomba mediatica. Nello specifico, Alfonso Signorini aveva svelato che tra Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore ci sarebbe un contratto che impedirebbe ad entrambi di finire su riviste e siti di pettegolezzi con i loro nuovi partner.

L’ex manager della Formula 1, nel corso di una recente intervista a Libero ha smentito questo rumor, dichiarando che tra lui e la madre di suo figlio Nathan Falco non c’è nessun contratto. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha raccontato al giornalista del noto quotidiano.

La secca smentita di Flavio Briatore

Intervistato da Libero, Flavio Briatore ha detto che secondo lui è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Per l’imprenditore si è parlato più di lui che di chi era in gara nel reality show di Canale 5. “Almeno loro sono stati pagati. Manderò una fattura per farmi pagare anche io. Su di me è stato detto di tutto. Non esiste nessun contratto. Su noi due sono state scritte e dette tante cavolate e cattiverie”, ha ribadito l’ex di Naomi Campbell.

L’uomo ha detto anche che ora tra lui ed Elisabetta Gregoraci c’è un rapporto di affetto e devono solo lavorare insieme per il bene del loro figlio. “Sono contento che lei sia uscita dalla Casa del GF e lo abbia fatto per passare le vacanze con Nathan, da grande mamma qual è”, ha concluso Briatore. Quindi, Signorini da dove ha tirato fuori quel contratto?

Le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci

Dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha fatto delle domande dirette ad Elisabetta Gregoraci. In quell’occasione la soubrette calabrese ha risposto così: “Devo dirti che sono molto contenta che tu mi abbia chiesto di questa cosa. Finalmente posso rispondere davanti a milioni di persone che guardano”.

La 40enne disse che non c’è nessun contratto che le impedisce di rifarsi una vita sentimentale lontana da Flavio Briatore. Inoltre ha sottolineato che questi rumors che circolano in rete sono tutti falsi. “C’è una cosa però, posso parlarne tranquillamente, è che nel momento in cui io e lui ci rifacciamo una vita con un’altra persona, non dobbiamo subito introdurre nessun partner a nostro figlio Nathan. Solo questo, ma non c’è altro, la storia dei limiti sulle storie non è vera. Te lo assicuro non avrei motivo di dirti una cosa falsa”, ha concluso la conduttrice di Battiti Live.