GF Vip, aereo per Pierpaolo Pretelli: lui crede sia di Elisabetta, ma il fratello dà un’amara notizia (VIDEO)

In queste ore, nella casa del GF Vip, Pierpaolo Pretelli ha ricevuto un aereo molto emozionante che lo ha fatto sognare. Il messaggio portato dal velivolo sembrava essere stato scritto da Elisabetta Gregoraci, sta di fatto che Peretelli è rimasto profondamente emozionato.

Ad ogni modo, a distanza di un po’ di ore, il fratello del concorrente è intervenuto sui social ed ha svelato un’amara verità. A fare questa sorpresa al ragazzo non sembrerebbe essere stata la showgirl, ma ecco di chi si tratta.

L’aereo per Pierpaolo al GF Vip

Pierpaolo Pretelli ha ricevuto un aereo nella casa del GF Vip il quale citava testualmente: “Pierpa vola solo hxma greg”. Il fatto che il messaggio fosse cominciato con “Pierpa”, che era il modo in cui era solito chiamarlo Elisabetta, ha fatto immediatamente credere al ragazzo che fosse stato proprio la showgirl a fare questo gesto. Il concorrente, infatti, si è molto emozionato in giardino e i coinquilini lo hanno abbracciato e supportato. Lui, poi, ha ringraziato calorosamente la donna per la magnifica sorpresa.

Andando sul profilo Instagram dell’ex do Flavio Briatore, però, non è presente nessun post legato a questo avvenimento. Per tale motivo, i fan hanno cominciato a farsi qualche domanda e a sospettare che, forse, non sia stata lei l’autrice del messaggio. La Gregoraci, infatti, sembra essere impegnata con lo scartare i numerosi regali di Natale super lusso che sta ricevendo dalle persone a lei care e del gieffino non sembra esserci traccia. (Continua dopo il video)

A mandarlo non sembra sia stata Elisabetta

A tal proposito, i fan hanno deciso di mettersi in contatto con Giulio Pretelli, fratello del concorrente e gli hanno chiesto se sia stata davvero Elisabetta a mandare l’aereo a Pierpaolo nella casa del GF Vip. Ebbene, il giovane ha risposto ed ha spento le speranze dei fan della coppia. A mandare il velivolo, infatti, pare siano stati i fan dei “gregorelli”. Per tale ragione, l’esortazione a condurre questa esperienza senza condizionamenti altrui non è un pensiero della showgirl.

Al momento, però, Pretelli non è a conoscenza di questo sviluppo. Probabilmente nella prossima puntata del reality show verrà messo al corrente della verità e potremo scoprire quale sarà la sua reazione. Ricordiamo che per il giorno 25 dicembre non è prevista la messa in onda della puntata. Essa andrà in onda lunedì 28 e poi giovedì 31 per celebrare insieme la vigilia di capodanno.