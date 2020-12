Enrico Papi torna a Mediaset e ruba il posto a Paolo Bonolis: l’indiscrezione

Enrico Papi torna a Mediaset?

Stando a delle recenti indiscrezioni, pare che Enrico Papi starebbe per tornare a Mediaset. Il noto conduttore però, potrebbe mettere di nuovo piede nell’azienda televisiva con sede Cologno Monzese senza passare per i reality show. La causa del suo clamoroso ritorno potrebbe essere Paolo Bonolis. In che senso?

A rendere nota tale retroscena che riguarda il piccolo schermo ci ha pensato il sito internet Davide Maggio. Il blog infatti, ha riportato in anteprima la trattativa fra l’ex padrone di casa di Sarabanda e i vertici del Biscione. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo tra i corridoi di Mediaset.

Papi potrebbe condurre Scherzi A Parte al posto di Paolo Bonolis

Secondo quanto riportato dal blog di Davide Maggio, i vertici di Mediaset vorrebbero far ritornare nel proprio team il conduttore Enrico Papi che ha lavorato per loro per oltre vent’anni. Ricordiamo che un paio d’anni fa il professionista aveva accettato l’offerta da parte di Sky per condurre il fortunato gioco televisivo Guess My Age e successivamente il quiz in prime time Name That Tune – Indovina la Canzone, in onda tutti e due su Tv8, canale 8 del digitale terrestre.

A quanto pare i dirigenti del Biscione avrebbero offerto a Papi la conduzione di un format preserale e della nuova edizione di Scherzi A Parte, in onda in primavera su Canale 5. Ricordiamo però, che le ultime edizioni del programma sono state presentate da Paolo Bonolis. A tal proposito, il noto portale ha sganciato una bomba mediatica.

L’indiscrezione di Davide Maggio

Sul blog di Davide Maggio si legge: “Tra Papi e Mediaset, dunque, le trattative sono in corso, con un tempismo un po’ “sospetto”. Scherzi a Parte e preserale sono, negli ultimi tempi, roccaforte di Paolo Bonolis, che è in fase di rinnovo contrattuale. Che sia una mossa per indebolirlo prima del rinnovo?”.

In tutto questo, se l’indiscrezione lanciata dal portale fosse veritiera, Enrico Papi tornerebbe nell’azienda del Biscione senza partecipare ad un reality show, nonostante prima di lasciare Mediaset per recarsi a Sky, il professionista aveva lasciato far credere a tutti di esser pronto per partecipare a L’Isola dei Famosi. In quell’occasione infatti, lo stesso lo aveva fatto annunciare dai canali social del programma che si svolge solitamente in Honduras. Successivamente però, Papi cambiò idea rinunciando a partire.