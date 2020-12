Uomini e Donne, Beatrice insultata sul web: “Ti fai vedere in queste condizioni…” (FOTO)

La scelta di Davide a Uomini e Donne, ormai, è vicina, e Beatrice e Chiara stanno, a loro modo, mandando qualche messaggio subliminale al tronista attraverso i social. Ad ogni modo, in queste ore la Buonocore è finita al centro di una grossa polemica.

La ragazza è stata pesantemente insultata da alcuni utenti di Instagram per il modo in cui è solita mostrarsi sul web. Nello specifico, una persona le ha mandato un messaggio privato davvero umiliante, a cui lei non ha esitato a rispondere. Vediamo cosa è successo.

Gli insulti contro Beatrice

Beatrice è stata insultata su Instagram da alcune telespettatrici di Uomini e Donne. La ragazza ha pubblicato delle IG Stories in cui si è mostrata nella sua quotidianità casalinga. Considerando che in questi giorni di festa non si potrà fare altro che restare in casa, la corteggiatrice di Davide si è mostrata in pigiama e senza trucco, mentre era a cena con la sua famiglia. Questo non è certamente l’unico contenuto in cui la ragazza si mostra nella sua completa semplicità.

Ad ogni modo, alcune persone hanno ritenuto che tale scelta sia davvero poco furba da parte della protagonista. Una persona in particolare le ha scritto in privato dicendo che dovrebbe vergognarsi a mostrarsi così, quando sa benissimo che Davide potrebbe vederla. La Buonocore, infatti, verrà profondamente delusa dalla scelta, sempre secondo il punto di vista di quest’utente, dovrebbe mostrarsi sempre preparata e in tiro, in modo da non deludere le aspettative del tronista.

La replica della corteggiatrice di Uomini e Donne

Inoltre, l’hater ha fatto notare che la sua rivale, contrariamente a lei, si mostra sempre perfetta e preparata. Dinanzi tali parole, Beatrice è rimasta di stucco ed ha accusato la telespettatrice di Uomini e Donne di aver fatto un discorso davvero poco intelligente. A suo avviso, infatti, una ragazza deve mostrarsi anche nella sua semplicità, in quanto in casa è normale che non ci si vesta con le minigonne e i tacchi a spillo.

In effetti, Davide ha sempre apprezzato questo suo aspetto di lei, ovvero, la sua genuinità e semplicità. Ad ogni modo, è pur vero che in troppe occasioni la protagonista pecca di troppa ingenuità. Anche la conduttrice, infatti, in più di un’occasione l’ha esortata a mostrare un po’ meno i suoi sentimenti e a dare meno certezze al tronista. Tuttavia, la Buonocore ha deciso di continuare ad essere se stessa.