Ida Platano, altro che Riccardo, l’uomo della sua vita è lui: “Auguri amore mio” (FOTO)

Ida Platano al centro dell’attenzione mediatica

Qualche giorno fa Ida Platano, anche se non si è presentata in studio, è stata protagonista di una puntata di Uomini e Donne. In che modo? In pratica, l’ex dama del parterre senior ha rimandato indietro l’anello di fidanzamento che Riccardo Guarnieri le a e a dato mesi prima. La parrucchiera bresciana non ha per nulla gradito che il personal trainer iniziasse nuovamente una frequentazione con Roberta Di Padua.

In passato, la Platano ha più volte raccontato il suo passato a nel dating show di Maria De Filippi, caratterizzato da un evento meraviglioso, ovvero la nascita del figlio Samuele di dieci anni. La professionista siciliana trasferitasi molto giovane in Lombardia per cercare un lavoro e per inseguire il suo amore di gioventù.

Il difficile passato dell’ex dama del Trono over di Uomini e Donne

Ida Platano nonostante sia ancora giovane ha un matrimonio alle spalle durato circa dieci anni e subito dopo, quando lei ne aveva trenta, rimase incinta di un uomo che però non voleva nulla a che fare col neonato.

Nonostante tutto, l’ex dama del parterre senior di Uomini e Donne ha portato avanti la gravidanza da sola crescendo con tantissimi sacrifici il figlioletto Samuele, che oggi la sua gioia e soddisfazione più grande. I due hanno dovuto affrontare numerosi ostacoli ma alla fine ne è valsa la pena.

Samuele, il figlio di Ida Platano compie 10 anni

Di recente l’affascinante Ida Platano ha fatto una bellissima sorpresa al suo ragazzino. Una meravigliosa dedica a Samuele, in occasione del suo decimo compleanno. “Ti porto sulle mie spalle come ti ho portato in grembo, per dirti che avrai sempre una spalla su cui appoggiarti. I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici. Auguri amore mio”, ha scritto l’ex compagna di Riccardo Guarnieri attraverso un post su Instagram.

Frasi cariche d’amore accompagnate da uno scatto che la ritrae sorridente con il suo figlioletto sulle spalle. Nel giro di pochi minuti la foto in questione è diventata virale, ricevendo più di venti mila cuoricini rossi, ma anche tantissimi messaggi pieni di affetto, di stima e soprattutto di auguri per il piccolo Samuele. Ecco l’immagine citata prima: