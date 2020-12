Oroscopo 25 dicembre 2020: Natale malinconico per alcuni segni, sorprese per altri

Scopriamo per il giorno di Natale, venerdì 25 dicembre 2020 cosa ci prospetta l’Oroscopo. Molti segni saranno malinconici, mentre altri avranno l’opportunità di fare un po’ di chiarezza nella propria vita.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Intraprendenti e pieni di voglia di fare. Questo è il momento giusto per cominciare nuovi progetti o per dedicarvi alle vostre passioni. A partire da oggi troverete la voglia di cimentarvi in tutte quelle cose che avete rimandato per troppo tempo. Siate astuti e non esponetevi troppo se non avete la certezza di vincere.

Toro. La Luna entra nel vostro segno e questo vi aiuterà a distendere i nervi. Questi giorni siete stati un po’ troppo agitati, ad ogni modo, a partire da oggi potrete tirare un sospiro di sollievo. Lasciatevi cullare da questo senso di serenità e circondatevi solamente delle persone che amate.

Gemelli. Ci sono un po’ di questioni da risolvere. L’Oroscopo del 25 dicembre vi esorta a mantenere la calma e a evitare discussioni inutili. Cercate di essere un po’ più risoluti e di evitare di rimuginare troppo sul latte versato. Se delle cose non funzionano non date sempre la colpa a gli altri ma assumetevi le vostre responsabilità.

Cancro. Questo è per voi un periodo decisamente complicato. Cercate di non lasciarvi trasportare troppo dai ricordi legati ad un passato che non può più tornare. Focalizzatevi sul presente e sul futuro, in quanto sono in arrivo dei cambiamenti. Godetevi l’affetto delle persone che amate.

Leone. La giornata di Natale sarà alquanto fortunata per i nati sotto questo segno. Oggi potrebbe verificarsi qualche riappacificazione con una persona con cui avevate litigato. Cercate di stare un po’ di più in famiglia e di apprezzare quello che avete. Almeno per oggi mettete da parte il lavoro.

Vergine. Anche per voi questo non sarà un Natale molto semplice da digerire. Ad ogni modo, scacciate via i pensieri negativi e concentratevi di più sui vostri obiettivi. Ci sono tante sorprese e momenti interessanti da vivere il prossimo anno, specie per quanto riguarda la sfera emotiva.

Previsioni 25 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. I cambiamenti sono dietro l’angolo, ma tutto dipenderà da voi e dalla vostra intraprendenza. Dal punto di vista lavorativo, invece, il prossimo anno riserva delle interessanti novità. In amore c’è un po’ di calma apparente, ma non tutte le questioni sono state completamente risolte.

Scorpione. I nati sotto questo segno devono prepararsi a delle novità, specie per quanto riguarda la professione. Tra un po’ sarete chiamati a prendere delle decisioni ma, per il momento, l’Oroscopo del 25 dicembre vi esorta a godervi questi giorni con la massima serenità possibile.

Sagittario. Questo sarà un Natale anticonvenzionale per tutti. Ad ogni modo, cercate di cogliere il buono anche dalle situazioni più tristi. Godetevi l’affetto dei cari e delle persone che vi vogliono bene. Dal punto di vista lavorativo, invece, bisogna prendere delle decisioni, ma non adesso.

Capricorno. Momento calmo e rilassante per voi. A partire da oggi avrete la possibilità di guardare con maggiore chiarezza tra i vostri sentimenti. Oggi potreste cominciare a vedere con occhi diversi alcune persone che vi circondano. Ascoltate quello che avete dentro perché l’intuito non sbaglierà.

Acquario. L’Oroscopo del 25 dicembre denota una certa inclinazione al cambiamento. In questo periodo siete precisi e meticolosi e questo vi aiuterà a portare a termine degli affari molto importanti. Non strafate, basta poco per essere felici e raggiungere i vostri obiettivi. In amore c’è armonia.

Pesci. Mantenete la calma e godetevi questo giorno di festa nel migliore dei modi. Non applicatevi troppo su ciò che è stato e concentratevi sul presente. Dal punto di vista sentimentale in questi giorni potrebbero esserci delle interessanti novità. Siate ottimisti.