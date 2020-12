GF Vip, Mario Ermito scoppia a piangere: “Avrei dovuto passare più tempo con lei”

Le lacrime di Mario Ermito al GF Vip 5

Una settimana fa nella casa del Grande Fratello Vip 5 hanno fatto il loro ingressi nuovi concorrenti. Tra questi anche l’affascinante Mario Ermito. Di recente è saltato fuori che lui e un’altra inquilina dell’appartamento più spiato d’Italia si erano messaggiati in passato. Nelle ultime ore invece, c’è stato uno sfogo tra le lacrime per Mario Ermito. Il ragazzo, infatti, si è lasciato andare ad una lunga rivelazione su un componente della sua famiglia venuto a mancare non troppo tempo fa.

Questa morte lo ha segnato e il dolore è ancora insopportabile. La persona in questione è sua nonna, per la quale è scoppiato a piangere davanti alle telecamere. Ma non è finita qui, infatti, oltre al dolore e sofferenza per la dipartita si è aggiunto anche un grande senso di colpa per averla trascurata nell’ultimo periodo. “Forse ho sbagliato, avrei dovuto passare più tempo con lei”, ha dichiarato il gieffino.

Il dolore per la perdita della nonna

Durante uno sfogo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Mario Ermito ha detto che sono anni che non festeggia più il Natale dai suoi nonni paterni. Il motivo? Il tutto per alcune situazioni che vorrebbe tralasciare.

“Mio padre è stato un po’ emarginato dalla famiglia. Mia nonna era il collante della famiglia e ora mio nonno sta male, è malato da parecchio tempo. Quando ha saputo che dovevo entrare qua mi ha mandato un audio facendomi gli auguri. Se penso che passerà questo Natale da solo, senza mia nonna mi fa male”, ha affermato l’attore che da giorni è un inquilino del reality show di Canale 5.

Cosa c’è stato tra Mario Ermito e Sonia Lorenzini?

La sera del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5, a Mario Ermito è sfuggita una frase che non è per nulla passata inosservata al pubblico del reality show di Canale 5. Un’affermazione che ha scatenato tanta curiosità. Il nuovo concorrente, infatti, ha ammesso di conoscere già una inquilina della casa più spiata d’Italia, ovvero Sonia Lorenzini e con la quale, in estate vi erano stati degli scambi di messaggi.

La loro frequentazione si era chiusa lì, visto che poi non si sono più visti. L’ex tronista di Uomini e Donne fin da subito è apparsa particolarmente colpita dall’ingresso del ragazzo, sintomo che tra i due giovani c’è ancora qualcosa di irrisolto.