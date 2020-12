Cecilia Capriotti svela dettagli intimi della sua vita di coppia al GF Vip, ma esagera: “Adesso mi cacciano”

Cecilia Capriotti è da poco entrata nella casa del GF Vip ed ha già portato una ventata di allegria e novità tra i concorrenti. Tutti sono rimasti colpiti dal suo modo di fare e dal suo essere sempre così in ordine ed eccentrica.

Stefania e Tommaso, ad esempio, sono rimasti colpiti dai suoi pigiami sensuali, sta di fatto che non hanno potuto fare a meno di chiedere alla coinquilina se fosse solita vestirsi così anche a casa. La donna, allora, ha approfittato per fare delle confessioni parecchio intime.

Le confessioni intime di Cecilia Capriotti

Durante una chiacchierata con Stefania e Tommaso, Cecilia Capriotti ha fatto confessioni piccanti dinanzi le telecamere del GF Vip. L’ex conduttrice Rai le ha domandato se fosse così solita indossare dei pigiami alquanto succinti anche a casa. Lei, allora, ha risposto dicendo che non è una scena che fa nella casa del reality show, in quanto è solita vestirsi in quel modo anche quando si trova nella sua abitazione. Anzi, quando si trova con suo marito ama moltissimo vestirsi in modo molto provocante, cospargersi di profumo e mettersi a letto.

La protagonista, poi, è entrata nel merito della vicenda ed ha spiegato che il suo compagno è molto passionale ed è solito prenderla con una certa impetuosità. Dinanzi tali parole, Stefania e Tommaso sono rimasti allibiti. Per tale ragione, resasi conto di aver esagerato, Cecilia si è subito placata ed ha temuto che potesse essere cacciata dal reality show. La Orlando, però, l’ha rassicurata.

La paura di essere squalificata dal GF Vip

La coinquilina, infatti, le ha detto che non avesse detto nulla di male, ma si sarebbe solo limitata a raccontare dettagli un po’ più spinti della sua vita matrimoniale. Ad ogni modo, le confessioni di Cecilia Capriotti al GF Vip non sono finite qui. La donna, infatti, questa mattina ha raccontato che, anche se non sembra per il suo aspetto, è solita lavare i piatti a casa.

A quel punto, allora, ha detto che spesso mentre si trova a svolgere le faccende domestiche, suo marito arriva da dietro e l’abbraccia in modo passionale. Insomma, la protagonista è entrata come un vero tornado in casa, pronta ad impartire le sue lezioni di bon ton e, allo stesso tempo, a divertire con gli esilaranti racconti inerenti la sua vita privata. (Clicca qui per il video)