GF Vip, Dayane si sbarazza di Rosalinda: “Voglio andare avanti per conto mio, ho bisogno di stimoli”

Un’amicizia al capolinea?

Ebbene sì, sembra proprio che il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello ha subìto una battuta d’arresto. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 non vanno più d’accordo, e ormai da giorni a stento si rivolgono la parola. Per questo motivo è stata Adua a fare il primo passo, sperando di trovare un punto di incontro con la modella brasiliana, approfittando di un momento di solitudine, per confrontarsi con lei. A dire il vero, sembra che l’ex di Stefano Sala, nonostante la sua disponibilità ad avere un dialogo, sia più distante che mai, quindi ha detto: “Prendiamoci del tempo, tu conosci altre persone ed io pure, voglio che tu sei felice ma io ho bisogno di altri stimoli”.

In pratica, la sudamericana non condivide l’avvicinamento dell’attrice messinese ad alcuni inquilini della casa più spiata d’Italia con cui in precedenza ci sono stati delle forti discussioni. Di conseguenza, pensando che la Del Vesco non abbia più bisogno di lei, ha affermato: “Voglio andare avanti per conto mio”.

La modella brasiliana delusa da Rosalinda

Le dichiarazioni e la freddezza di Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5 hanno letteralmente sconvolto Rosalinda Cannavò. Quest’ultima ha cercato di esternare i propri sentimenti, per far si che l’amica capisca il suo punto di vista: “Sto male perché a volte sei molto dura con me. Mi sento giudicata quando prendo una direzione diversa dalla tua…Io sto male perché ci siamo allontanate, non per altro”.

Ma l’attrice messinese non vuole cambiare e non riesce a capire come per una nomination si possa rovinare una bella amicizia che era nata con la modella brasiliana. Ma quest’ultima non ha nessuna intenzione di cambiare idea, affermando quanto per lei la nomination a Sonia Lorenzini abbia messo in discussione il loro rapporto, ipotizzando che Adua abbia fatto tutto ciò per gelosia.

Dayane Mello vuole fare il suo percorso da sola

A quel punto Rosalinda Cannavò ha voluto chiarire con Dayane Mello, dicendo a quest’ultima che l’unica ragione per la quale ha nominato Sonia Lorenzini, è che si sentiva in difficoltà nel fare il nome di un inquilino che conosce da oltre tre mesi. Ma la la modella brasiliana non ha accolto la sua giustificazione, dicendo che una volta che qualcuno la ferisce, lei lo elimina.

Per questo motivo l’ex di Sala si trova meglio con le new entry del Grande Fratello Vip 5 piuttosto che con i veterani. La gieffina non vuole più ricordare il passato, di conseguenza rivolgendosi ad Adua ha detto: “Tu ora devi fare il tuo percorso, ed io il mio. Volto pagina, ma non dimentico certe cose”. Fine di un’amicizia?