GF Vip, Samantha De Grenet su Stefania Orlando: “Potevo ferirla perché conosco delle cose di lei che…”

Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet parlando della Orlando

È palese che Samantha De Grenet e Stefania Orlando non si sopportano e in molti si chiedono cosa sia accaduto realmente tra le due all’esterno della casa del Grande Fratello Vip 5. La loro forte discussione avvenuta giorni fa ha destabilizzato molto la nuova arrivata.

A distanza di alcune ore dallo scontro, la soubrette del reality show di Canale 5 è tornata a parlarne con l’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini lasciandosi andare a una confessione inattesa sulla bionda conduttrice. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato.

Il confronto tra l’ex naufraga e Sonia Lorenzini

Di recente, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini si sono chiuse nella sauna del Grande Fratello Vip 5 per parlare di quanto accaduto recentemente all’interno della casa più spiata d’Italia. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, dopo aver ringraziato l’ex tronista di Uomini e Donne per averla sempre ascoltata e supportata, è tornata a parlare della forte discussione che giorni fa ha avuto con Stefania Orlando.

L’ex di Leonardo Pieraccioni però, ha sottolineato come lei non sia entrata a gamba tesa con la rivale, ma di come la bionda conduttrice si sia arrabbiata ed offesa dopo l’immunità. “Ci conoscevamo da fuori. Forse a lei dà fastidio vedermi qui”, ha affermato la new entry del reality show di Canale 5. “Rispetto al passato, oggi sono meno forte nel gestire le mie emozioni”, ha continuato la De Grenet.

Samantha De Grenet cerca di giustificarsi al GF Vip 5

Avendo un confronto nella sauna del Grande Fratello Vip 5, Samantha De Grenet parlando con Sonia Lorenzini le ha detto: “Erano solo parole. Potevo ferirla perché conosco delle cose di lei che non ho voluto dire. Non l’ho fatto. Avevo un dolore dentro che mi stava mangiando”. In pratica, la nuova arrivata ha provato a giustificare le gravi offese rivolte a Stefania Orlando che le possono costare la squalifica dal reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

“Quando Stefania attacca, lo fa in modo molto sottile e pungente”, ha aggiunto l’ex tronista di Uomini e Donne. “Lei dice che Stefania si intromette negli affari di tutti ma non vuole che lo si faccia con lei”, ha concluso la soubrette menzionando anche la modella brasiliana Dayane Mello.