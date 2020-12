Oroscopo 26 dicembre 2020 chiarimenti per Gemelli, Bilancia nervosi

L’Oroscopo del 26 dicembre 2020 esorta i Gemelli a chiarire delle eventuali situazioni in sospeso. I Bilancia, invece, farebbero bene a mantenere la calma e ad evitare le discussioni

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Periodo fervido di cambiamenti e novità. Dall’altra parte della medaglia, però, sono celate lotte di potere e scontri per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. In campo professionale c’è chi vi dà del filo da torcere. In amore, invece, sentite il bisogno di stabilità e normalità.

Toro. Questo non è il momento giusto per riposare e per battere la fiacca. Vi sentite pieni di energia e farete molta fatica a restare fermi ad un posto. Le persone che vi circondano verranno travolte dal vostro entusiasmo. In amore, invece, c’è una grande voglia di cimentarvi in nuove conoscenze.

Gemelli. Coloro i quali hanno avuto un po’ di disguidi in questi giorni potranno, finalmente, chiarirsi. Giornata di recupero e di chiarimenti. Trascorrete questi giorni con le persone a cui tenete di più ed apritevi maggiormente a loro. Cercate di essere anche più inclini a seguire i consigli.

Cancro. Questi giorni sono stati parecchio malinconici per voi. L’Oroscopo del 26 dicembre, però, vi esorta a gettarvi alle spalle il passato e a guardare avanti senza remore. L’anno nuovo sarà ricco di novità, specie dal punto di vista professionale. Non abbiate paura a cominciare nuove attività.

Leone. Giornata molto favorevole per quanto riguarda l’amore. Questo è il momento giusto per farsi avanti e per cimentarvi in nuove conoscenze. Se, invece, siete già in coppia, dedicatevi maggiormente al partner. Staccate dal lavoro per un po’ se ne avete la possibilità.

Vergine. Quest’anno si conclude con tanti pronostici per quello nuovo. Anche se le cose da fare vi sembreranno davvero tante e i vostri obiettivi vi sembreranno lontani, non demordete, poco alla volta si supererà tutto. Il 2021 sarà un anno molto importante per voi, quindi, mantenete alto l’umore.

Previsioni 26 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi vi sentite un po’ frastornati e potrebbero nascere delle discussioni in famiglia. Cercate di essere un po’ più tolleranti e lasciatevi scivolare le cose addosso. Non date peso alle frasi dette in questa giornata, perché c’è un po’ di nervosismo nell’aria. Mantenete la calma.

Scorpione. Momento abbastanza movimentato per i nati sotto questo segno. Se avete delle questioni in sospeso, non rimandatele e risolvetele quanto prima. Il vostro umore andrà un po’ su e giù, ma tutto sommato non c’è nulla per cui dovreste preoccuparvi. Godetevi la giornata con la famiglia e i vostri affetti.

Sagittario. L’Oroscopo del 26 dicembre 2020 vi esorta a credere di più nei vostri sogni. Il prossimo anno comincerà con una bella sorpresa per voi. Potrete veder decollare dei progetti e assistere a dei grandi successi anche dal punto di vista professionale. Siate ottimisti.

Capricorno. Oggi sarete “l’anima della festa”, il personaggio trainante. Siete pieni di spirito d’iniziativa e sarà davvero difficile stare al vostro passo. Momento interessante per dare vita a nuovi progetti e per concretizzare. Anche dal punto di vista sentimentale siete sicuri e decisi su ciò che volete e, soprattutto, su ciò che non fa per voi.

Acquario. Questo è il momento giusto per riconoscere i vostri limiti e per superarli. Non abbiate paura a cimentarvi in situazioni nuove e ignote. I limiti non fanno per voi, specie dal punto di vista sentimentale. Le persone che vi amano devono lasciarvi i vostri spazi se non vogliono avere problemi.

Pesci. I nati sotto questo segno sono pervasi dalla voglia di avere sicurezze, sia dal punto di vista sentimentale sia professionale. Le stelle vi annunciano che state per intraprendere un percorso molto fortunato, pertanto, non lasciatevi abbattere dai piccoli impedimenti e dalle inutili incomprensioni. Tutto si aggiusterà.