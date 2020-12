Buon Natale da Uomini e Donne: ecco gli auguri e le confessioni dei membri del trono over (VIDEO)

Nel giorno di Natale, i membri del trono over di Uomini e Donne hanno voluto fare i loro auguri di Buon Natale a tutti i fan del programma. I vari protagonisti del parterre hanno racchiuso in poche parole questo anno così particolare ed hanno raccontato ciò che si aspettano dal 2021.

Alcuni di loro sono stati molto diretti altri, invece, hanno preferito indorare leggermente la pillola. Ad ogni modo, andiamo a vedere quali sono state le parole di Gemma, Riccardo, Armando, Aurora, Valentina, Roberta e gli altri membri del programma.

Buon Natale da Gemma, Armando e altri

Questo è stato sicuramente un anno difficile, anche per i protagonisti del talk show di Maria De Filippi. Il programma si è drasticamente modificato adattandosi maggiormente alle norme anti-covid. La redazione, dunque, ha deciso di augurare un Buon Natale a tutti i telespettatori attraverso dei videomessaggi registrati dagli esponenti del trono over di Uomini e Donne. La prima a parlare è stata certamente la protagonista indiscussa Gemma Galgani.

La donna ha detto di salutare questo 2020 con gioia, in quanto si augura che quello nuovo sia decisamente migliore. Riccardo e Armando, invece, hanno detto che vorrebbero mandarlo a quel paese. Valentina, dal canto suo, ha asserito che se l’anno in corso fosse una persona, la sbatterebbe sicuramente fuori di casa. Anche Lucrezia, la new entry di quest’anno nel programma, ha detto che non ha nessuna intenzione neppure di salutarlo questo 2020. (Clicca qui per il video)

I desideri dei membri del trono over di Uomini e Donne

Ad ogni modo, al di là dei commenti inerenti questa difficile annata e gli auguri di Buon Natale, i membri del trono over di Uomini e Donne hanno voluto anche svelare quelli che sono i sogni nel cassetto. In molti, infatti, si augurano che all’anno nuovo possano trovare innanzitutto tanta serenità. In seguito, sarebbe gradito anche trovare l’amore, che poi è lo scopo principale del programma. Specie Roberta e Valentina sono sembrate alquanto speranzose affinché questo accada.

Gemma, invece, pare sia già riuscita a trovare qualcuno di estremamente interessante in quest’anno, pertanto, i suoi occhi hanno avuto una luce diversa dal solito. Armando ha avuto come primo pensiero sua figlia ed ha detto che si augura di trascorrere molto più tempo in sua compagnia. Intanto, il programma è in pausa natalizia e riprenderà a gennaio 2021, non è ancora chiaro se il 7 o l’11.