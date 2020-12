Sanremo 2021 col Covid, indiscrezione bomba sul pubblico: “Centinaia di persone recluse su una nave”

Il Festival di Sanremo 2021 è stato ufficializzato, ma quello che tutti si stanno chiedendo è come si svolgerà la competizione ai tempi del Covid, specie per quanto riguarda il pubblico. Ebbene, in queste ore sono trapelate le prime indiscrezioni, le quali risultano essere davvero delle bombe.

Su Dagospia, infatti, è emerso uno scenario a dir poco apocalittico di quello che potrebbe accadere al pubblico. Centinaia di persone potrebbero trovarsi recluse su di una nave per settimane. Vediamo cosa è emerso.

Il reclutamento del pubblico di Sanremo 2021

Dal 2 al 6 marzo 2021 andrà in onda il Festival di Sanremo e, stando a quanto emerso, malgrado il Covid, il pubblico sarà presente in sala. Sarebbe impensabile immaginare una competizione con il silenzio totale in studio. Per tale motivo, con le dovute precauzioni ci saranno comunque degli spettatori. Quello che bisogna capre, però, è come si farà per tutelare tutte le persone presenti. La prima ipotesi trapelata è stata diffusa da Dagospia.

Gli spettatori dovrebbero essere decisamente inferiori rispetto al solito, si parla, infatti, di un massimo di 400 persone totali. Esse, però, dovrebbero essere soggette anche ad un periodo di isolamento cautelativo prima di poter mettere piede in studio. Tale fase di reclusione dovrebbe svolgersi su di una nave di Costa Crociere chiamata Smeralda. Centinaia di persone, dunque, dovrebbero trascorrere almeno 10 giorni su tale struttura come se fossero in una bolla.

Gli altri spoiler sulla 71esima edizione del Festival

Successivamente, una volta trascorso il periodo necessario, tutti i protagonisti dovrebbero essere sottoposti ad un tampone di riscontro per scongiurare effettivamente ogni pericolo. Questo scenario che dovrebbe coinvolgere il pubblico di Sanremo 2021 a causa del Covid è davvero bizzarro. Risulta assai difficile, infatti, immaginare che gli spettatori si cimentino in questa insolita avventura per poter assistere dal vivo alla competizione canora.

Nel frattempo, in merito alle altre anticipazioni sul Festival di Sanremo 2021, vediamo che da poco sono trapelati i nomi di tutti i concorrenti. Essi saranno 26 e non più 20 e la kermesse sarà costituita da molte più donne rispetto alla settantesima edizione. Il conduttore sarà nuovamente Amadeus, il quale dovrebbe essere accompagnato, anche in questa seconda occasione, da Fiorello. Molti dubbi, invece, ci sono riguardo le vallette e gli altri accompagnatori. In questi giorni si è parlato della probabile partecipazione di Zlatan Ibrahimovic e Gerry Scotti, ma è ancora tutto da confermare.