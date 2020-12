GF Vip, Tommaso Zorzi si scaglia contro alcuni inquilini: “Ridevano di me” (VIDEO)

Tommaso Zorzi convinto che alcuni vip lo sparlassero

I concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno vissuto una nottata di Natale abbastanza agitata. Infatti, prima di andare a letto per coricarsi, Tommaso Zorzi si è recato in veranda insieme alla nuova arrivata Cecilia Capriotti per fumare una sigaretta.

Mentre si è avvicinato agli altri inquilini del reality show di Canale 5, però, il rampollo meneghino ha sentito un colpo da parte della regia. In più, l’influencer 25enne ha notato che coloro che erano all’esterno della casa stavano ridendo. A quel punto, l’ex di Iconize si è convinto del fatto che lo stessero prendendo in giro e che coloro che si trova sono in regia li avesse avvertiti del suo arrivo battendo un colpo. Fantasia di Zorzi o quest’ultimo ha ragione?

Lo sfogo con Stefania Orlando e Cecilia Capriotti

Tommaso Zorzi è quindi rimasto nel giardino del Grande Fratello Vip 5 a fumare una sigaretta per capire cosa stesse accadendo. La sua curiosità era quella di scoprire se ridessero di lui.

Gli altri presenti erano Giacomo Urtis, Sonia Lorenzini, Carlotta, Mario Ermito e Andrea Zenga, ed incuranti della presenza del rampollo meneghino hanno continuato a ridere. Tale atteggiamento però, ha fatto storcere il naso a quest’ultimo, che perciò ha finito velocemente di fumare e d è rientrato di nuovo in casa. (Continua dopo il video)

Il risata-gate di Tommaso, lui è convinto che gli altri stessero ridendo di lui e che la regia abbia picchiato mentre arrivava per avvertirli.#GFVIP pic.twitter.com/2Vs0r9YssF — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 25, 2020

Tommaso chiarisce con Carlotta

Subito dopo aver visto gran parte dei vipponi ridere in veranda, Tommaso Zorzi ha deciso di sfogarsi con qualcuno perché era troppo nervoso. A quel punto il rampollo milanese lo ha fatto con le sue migliori amiche del Grande Fratello Vip 5, Cecilia Capriotti e Stefania Orlando. Le due gieffine hanno immediatamente pensato che non fosse vero e che in realtà stessero ridendo per altre cose.

L’influencer meneghino però, Tommaso ha affermato alle due che invece gli sfottò erano rivolti a lui. Dopo qualche minuto è giunta l’ex partecipante di Temptation Island e così Zorzi ha potuto chiedere un chiarimento. La giovane ha ribadito che non stavano ridendo di lui, ma delle facce che del chirurgo dei vip faceva in relazione alla divisione dei letti. Subito dopo l’ex di Iconize ha detto di non volere più Urtis in stanza con loro e di conseguenza la situazione è un po’ degenerata. Ecco la clip in questione: