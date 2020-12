Paolo Brosio, confessioni spinte sulla baby-fidanzata: “È scoppiata la passione…”

Paolo Brosio e la sua storia d’amore con Maria Laura De Vitis

In una recente ospitata nel salotto di Pomeriggio Cinque guidato da Barbara D’Urso, l’ex gieffino Paolo Brosio ha parlato del suo rapporto con la sua giovane fidanzata Maria Laura De Vitis. La loro relazione sentimentale è finita al centro dei pettegolezzi a causa dell’enorme differenza di età.

Di recente però, a Live Non è la D’Urso la fidanzata si è sottoposta alla macchina della verità e le sue risposte hanno destato qualche sospetto. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 nei confronti della ragazza che gli avrebbe rubato il cuore.

Il giornalista toscano parla dei momenti intimi trascorsi con la 22enne

Ma la loro storia, nonostante questo particolare, sta andando alla grande e il giornalista toscano ha detto nel corso di una recente intervista, retroscena inediti della loro flirt. “All’inizio tra noi è scoppiata una passione molto forte, adesso stiamo riflettendo… “, ha dichiarato l’ex gieffino.

Immediatamente dopo la sua confessione, il cantante napoletano Marcello Cirillo, ha chiesto all’ex inviato del Tg4 se avesse avuto rapporti sessuali con la 22enne. A quel punto Paolo ha risposto così: “Sono affari miei se faccio se *** con la mia fidanzata.Tra noi c’è un profondo legame, faremo l’albero di Natale insieme”.

Le dichiarazioni di Maria Laura De Vitis a Live Non è la D’Urso

In una recente ospitata a Live Non è la D’Urso, la giovanissima Maria Laura De Vitis ha parlato dell’incontro con Paolo Brosio. Parlando con Barbara D’Urso, la 22enne ha detto: “Paolo e io ci siamo conosciuti a fine estate. Lui ha contratto il Covid-19 quindi è stato in isolamento e poi è entrato nella Casa. Non ci siamo visti molto ma abbiamo iniziato una frequentazione. Sono stata l’ultima persona che ha chiamato prima di entrare nella Casa. So che lui mi pensa e so che mi aspetta”.

Ma il racconto della ragazza non è finito qui. Sempre nel talk domenicale della rete ammiraglia Mediaset ha detto: “Abbiamo condiviso molti momenti legati alla religione. Siamo andati in chiesa, mi ha fatto benedire, mi ha regalato dei rosari. E abbiamo condiviso momenti non legati alla religione, momenti carnali”.