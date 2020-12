Rosalinda e Dayane si baciano appassionatamente al GF Vip, il fidanzato della Cannavò reagisce male (VIDEO)

La sintonia tra Rosalinda e Dayane è davvero fortissima, al punto che in queste ore si sono scambiate un bacio appassionato dinanzi tutti i concorrenti della casa. Senza vergogna e timore, infatti, le due ragazze si sono lasciate andare ed hanno sollevato un bel polverone.

Sia dentro sia fuori dalla casa del GF Vip, infatti, ci sono state delle ripercussioni. Il fidanzato della Cannavò, Giuliano Condorelli, ha avuto una reazione parecchio aspra. Che tra i due sia finita? Vediamo cosa è successo.

Il bacio passionale tra Dayane e Rosalinda

Rosalinda e Dayane si sono scambiate un bacio molto passionale durante la vigilia di Natale. Le due donne erano sedute a tavola insieme agli altri commensali quando, improvvisamente, si sono avvicinate e si sono baciate. La scena è durata parecchio, al punto che Stefania è intervenuta ed ha detto che poi è normale se i concorrenti pensano che tra loro ci sia amore e non amicizia. L’ex conduttrice Rai, inoltre, ha anche esortato le due protagoniste ad aprirsi una volta per tutte in quanto non c’è niente di male quando si parla di amore.

La Cannavò e la Mello hanno confermato le parole della loro interlocutrice e non hanno affatto smentito di provare qualcosa di più di una semplice amicizia. Nel frattempo, però, quello che tutti si stanno domandando è cosa pensi Giuliano nel vedere la sua fidanzata essere cos’ vicino ad una donna. Il protagonista non si è ancora espresso con chiarezza, ma ha lasciato trapelare il suo malcontento da alcuni comportamenti. (Continua dopo il video)

Il bacio appassionato tra Dayane e Rosalinda (mentre Zelletta parla in camera)

Stefania: "poi non dite che pensiamo male se diciamo che è amore e non amicizia" #GFVIP pic.twitter.com/x60khXeI9T — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 24, 2020

La reazione di Giuliano Condorelli

Giuliano, infatti, pare abbia deciso di non mandare nessun pensiero alla sua fidanzata. I concorrenti del GF Vip, infatti, hanno ricevuto dei regali provenienti dai loro cari e, allo stesso tempo, hanno mandato qualcosa al di fuori per le persone che amano. Ebbene, stando a quanto trapelato, pare che la Cannavò non abbia ricevuto niente dal suo fidanzato. Quest’ultimo, inoltre, ha deciso di rendere anche privato il suo profilo Instagram per tutelare al massimo la sua privacy e la scelta di non intervenire sulla questione.

Il bacio tra Dayane e Rosalinda, dunque, potrebbe essere stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il pubblico è curioso di sapere cosa succederà tra loro due, pertanto, si spera che il conduttore Alfonso Signorini, durante la prossima puntata del reality show, faccia i doverosi aggiornamenti in merito alla vicenda.