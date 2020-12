Andrea Zelletta, Natalia Paragoni non gli fa gli auguri di Natale e gli manda uno strano regalo, corna in vista? (VIDEO)

Lo strano regalo di Natalia Paragoni ad Andrea Zelletta per Natale

Nella giornata di Natale all’interno della casa Grande Fratello Vip 5 tutti gli inquilini ancora in gara hanno ricevuto tantissimi videomessaggi d’auguri e doni da scartare da parte dei loro parenti ed amici. Tra i tanti, anche l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta ha ricevuto una clip da parte dei genitori e della sorella. Fin qui nulla di strano se non fosse che la compagna Natalia Paragoni, conosciuta al dating show di Maria De Filippi, non gli ha fatto recapitare nessun regalo speciale.

A dite il vero un pacchettino glielo ha fatto avere, ma al suo interno era contenuto qualcosa di molto strano che ha lasciato allibito il gieffino. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tette le informazioni dettagliate.

Tradimento del concorrente del GF Vip 5 ai danni della fidanzata?

Nonostante tutto l’ex corteggiatrice Natalia Paragoni si è ugualmente ‘fatta sentire’ inviando ad Andrea Zelletta uno strano regalo di Natale. In pratica, gli ha inviato un pacchetto con dentro un profumo femminile che non appartiene alla stessa. In più un elastico per i capelli rosa e la scatola dell’anello di fidanzamento di loro due.

Un dono davvero enigmatico che ha lasciato allibito il diretto interessato, gli altri inquilini del Grande Fratello Vip 5 è il pubblico da casa. Oltre a questi regali particolari era presente anche un bigliettino al vetriolo con su scritto: “Tanti auguri per il TUO Natale dalla TUA ragazza”. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

Le Iene hanno d’atto uno scherzo ad Andrea Zelletta?

Per caso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Natalia Paragoni abbia scoperto un tradimento di Andrea Zelletta? Sul web infatti, qualcuno ha anche ipotizzato che potrebbe essere un contro-scherzo organizzato da Le Iene in collaborazione con la fidanzata del gieffino. Ricordiamo infatti, che alcuni mesi fa è stata lei la vittima e lui l’organizzatore della burla, quindi ora la situazione potrebbe essersi ribaltata.

Se venisse confermata tale ipotesi, sarebbe la prima volta che lo storico programma di Italia 1 ideato da Neri Parenti ed il Grande Fratello Vip collaborano. Staremo a vedere nei prossimi giorni.