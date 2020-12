Elisabetta Gregoraci scopre su Instagram che il figlio Nathan Falco è fidanzato (FOTO)

Elisabetta Gregoraci e il Natale con Nathan Falco e Briatore

Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip son dall’inizio sa perfettamente che circa un mese fa Elisabetta Gregoraci ha deciso di abbandonare il gioco. La soubrette calabrese infatti, dopo essere stata informata da Alfonso Signorini che il reality show si prolunga. Fino a metà febbraio lei è andata in pallone. Il motivo? Perchè la 40enne voleva assolutamente trascorrere il Natale col figlio Nathan Falco, nato del suo precedente matrimonio con Flavio Briatore.

E dalle foto postate sui social i tre lo hanno passato insieme come una vera famiglia. La sua decisione ha fatto sì che l’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli la dimenticassi in un batter d’occhio gettandosi tra le braccia di Giulia Salemi. Nelle ultime ore però, la Gregoraci è tornata a far parlare di sé per qualcosa che riguarda il figlio.

Elisabetta Gregoraci scopre che il figlio è fidanzato

Nella notte di Natale l’ex gieffina Elisabetta Gregoraci è venuta a conoscenza grazie ad un follower che suo figlio di 10 anni, Nathan Falco Briatore, che quest’ultimo è fidanzato. L’arcano è venuto a galla in seguito ad una risposta data dal ragazzino tramite il suo account IG, dove ha posto una domanda a tutti coloro che lo seguono sul noto social network.

Fra i tanti quesiti ricevuti dal giovanotto, quest’ultimo ha deciso di rispondere a gran parte che parlavano di calcio è poi una che riguardava la sua vita personale: “Sei single?”. La sua risposta fi Nathan Falco è stata secca e decisa: “Nope”. La Storia di Instagram è stata inoltrata all’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 chiedendole se lei ne sapesse qualcosa. Ovviamente la diretta interessata con tanto di emoticon divertita ha scritto un secco no. (Continua dopo le foto)

Nathan Falco geloso di Pierpaolo Pretelli

Di recente, il padre Flavio Briatore ha detto che Nathan Falco è stato vittima di bodyshaming. Successivamente lo stesso ragazzino è stato menzionato dalla madre Elisabetta Gregoraci nel corso di una recente intervista a Verissimo, in cui a Silvia Toffanin ha ammesso che il consanguineo era geloso dei suoi abbracci con Pierpaolo Pretelli.

“Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale”, ha detto l’ex gieffina.