GF Vip, Pierpaolo Pretelli si lascia andare sotto le coperte con Giulia Salemi, addio alla Gregoraci

Pierpaolo Pretelli sempre più vicino a Giulia Salemi

Ebbene sì, pare che Pierpaolo Pretelli sembra aver chiuso definitivamente il capitolo Elisabetta Gregoraci. Un capitolo che era stato aperto lo scorso settembre al loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Al Grande Fratello Vip 5, infatti, l’ex Velino di Striscia la Notizia negli ultimi giorni, complice l’assenza della soubrette calabrese, si è avvicinato moltissimo all’influencer italo-persiana Giulia Salemi. I due concorrenti del reality show di Canale 5 alla vigilia di Natale si sono lasciati andare a numerose effusioni d’affetto. Tutto questo sotto l’occhio vigile delle telecamere.

Dopo il brindisi della mezzanotte, infatti, tutti gli altri inquilini della storica trasmissione condotta da Alfonso Signorini si sono ritrovati in veranda a guardare la coppia che era abbracciata teneramente. Il 30enne e l’ex di Francesco Monte erano bardati da una coperta, su una sdraio del giardino mentre si coccolavano e parlavano.

L’ex Velino di Striscia la Notizia sotto le coperte con la modella italo-persiana

Tutti coloro che hanno seguito la diretta su Mediaset Extra, canale 34 del digitale terrestre e sull’applicazione Mediaset Play hanno visto perfettamente cosa è accaduto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 erano sotto le coperte in giardino e hanno parlato a lungo.

Al numeroso pubblico del reality show di Alfonso Signorini non è di certo passato inosservato il rapporto che si sta creando tra la influencer italo-persiana e l’ex Velino di Striscia la Notizia. Infatti, in tanti sono pronti a scommettere su l’inizio di un nuovo relazione sentimentale. Sarà davvero così oppure tra loro c’è solamente un rapporto d’amicizia?

Elisabetta Gregoraci passa il Natale con Flavio Briatore e Nathan Falco

E se il gieffino Pierpaolo Pretelli sembra aver dimenticato in fretta la sua amica speciale Elisabetta Gregoraci con Giulia Salemi, la soubrette calabrese ha trascorso il Santo Natale in famiglia.

A farlo sapere è stata lei stessa attraverso dei contributi social. Infatti, sul suo seguitissimo profilo Instagram sono state condivise delle foto che la ritraggono insieme all’ex marito Flavio Briatore è il loro figlioletto di dieci anni, Nathan Falco. Per Faso tra i due c’è un ritorno di fiamma oppure si sono riuniti per far felice il ragazzino? L’ipotesi più probabile è la seconda.