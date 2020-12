Oroscopo 27 dicembre 2020: giornata positiva per Sagittario e Scorpione, Leone in calo

L’Oroscopo del 27 dicembre 2020 esorta i Sagittario e gli Scorpione ad approfittare di questo momento positivo per staccare un po’ la spina. Gli Ariete hanno un umore un po’ altalenante, mentre i Leone devono tenere gli occhi ben aperti sul lavoro.

Previsioni 27 dicembre prime sei posizioni

1 Sagittario. Questo è sicuramente il vostro momento. Siete ottimisti, generosi e pieni di spirito d’iniziativa. Se avete appena cominciato una nuova relazione, vi getterete a capofitto senza pensare troppo al domani. Dal punto di vista professionale, invece, si preannuncia un anno molto impegnativo. Ci sono buone opportunità in vista.

2 Scorpione. Le feste stanno trascorrendo nel modo migliore possibile. Nonostante il periodo sia alquanto particolare, infatti, ve la state cavando. Cercate di godervi qualche giorno di relax in cui concentrarvi solo ed esclusivamente sulla cura della vostra persona e sulle persone che amate. Dopo tanta fatica è opportuno staccare un po’ la spina.

3 Gemelli. In questo periodo vi sentite molto energici e, anche se le condizioni attuali non lo permettono, siede desiderosi di fare nuovi incontri e cimentarvi in nuove relazioni. Tuttavia, prestate attenzione ai fuochi di paglia. Avete così tanta voglia di innamorarvi che potreste finire per confondere il vero amore con una semplice infatuazione.

4 Capricorno. L’Oroscopo del 27 dicembre denota in voi una fortissima ambizione. Siete molto energici e desiderosi di portare a termine i vostri obiettivi. Allo stesso tempo, però, non siate impazienti e date tempo al tempo. Non amate circondarvi di troppi amici, ma i pochi che avete sono per voi davvero importanti, per questo, farebbero bene a tenervi stretti.

5 Cancro. Posizione di metà classifica per i nati sotto il segno del Cancro. In questi giorni potrebbero esserci delle sorprese molto interessanti che riguarderanno la sfera sentimentale. Una persona potrebbe tornare dal vostro passato e scombussolare un po’ le carte in tavola. Dal punto di vista lavorativo, invece, la situazione procederà un po’ a rilento.

6 Vergine. Momento molto positivo per quanto riguarda l’amore. Anche la sfera lavorativa procede senza troppi intoppi. Nei prossimi giorni potreste ricevere una proposta o una telefonata interessante. Dal punto di vista economico, invece, è opportuno darvi una calmata e ridurre le spese. Presto potreste avere bisogno di investire del denaro.

Oroscopo ultime sei posizioni

7 Acquario. I nati sotto questo segno avranno una grande voglia di autonomia e libertà. In campo professionale siete estremamente ambiziosi e questo potrebbe creare delle competitività alquanto estreme. Cercate di non assumere questo atteggiamento anche in amore, o c’è il rischio di sollevare delle insensate lotte di potere.

8 Bilancia. Giornate un po’ turbolente per voi. Cercate di mantenere la calma e di non saltare a conclusioni affrettate. Spesso siete irascibili e tendete ad avere dei pregiudizi nei confronti di una certa tipologia di persone. Evitate i conflitti in famiglia. La sfera professionale, invece, ha in serbo per voi delle belle sorprese. Fatevi trovare preparati.

9 Ariete. Momento un po’ altalenante per voi. In questo periodo siete molto combattuti sul da farsi e avete una scarsa propensione a prendere le decisioni a stretto giro. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono delle cose da rivedere. Non abbiate fretta di risolvere subito le questioni in sospeso, aspettate l’anno nuovo.

10 Toro. L’Oroscopo del 27 dicembre esorta le persone che vi circondano a trattarvi con i guanti bianchi. Oggi siete un po’ troppo irascibili e questo potrebbe portarvi a delle conclusioni errate. Dal punto di vista professionale siete pratici e non amate perdervi in chiacchiere. Ad ogni modo, placate un po’ la vostra irruenza per non incorrere in spiacevoli discussioni.

11 Leone. I nati sotto questo segno sono un po’ stralunati in questi giorni. In amore sono arrivate delle interessanti novità che vi hanno leggermente destabilizzato. In campo lavorativo, invece, dovete prestare molta attenzione. Non fidatevi di nessuno e evitate di svelare tropo le vostre carte. Talvolta è utile fare buon viso e cattivo gioco.

12 Pesci. Oggi siete un fiume in piena. Siete un po’ troppo emotivi, pertanto, cercate di stare lontano dai ricordi e dalle cose che vi generano commozione. In campo sentimentale tendete ad idealizzare troppo la persona che avete di fronte e questo potrebbe portarvi ad avere delle spiacevoli delusioni. Dal punto di vista professionale, invece, ci vuole maggiore razionalità e lucidità.