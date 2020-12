Natalia Paragoni furiosa con gli autori del GF Vip? “Se non cambiano le cose, farà un gesto estremo” (FOTO)

In questi giorni di festa non si sta facendo altro che parlare dello strano regalo ricevuto da Andrea Zelletta. Dietro il gesto di Natalia Paragoni, però, si celerebbe un grave astio nei confronti del GF Vip.

Inizialmente, il ragazzo aveva pensato che la sua fidanzata fosse furiosa con lui per qualche ragione. Sul web, invece, si stanno addirittura facendo avanti le ipotesi di ipotetico tradimento da parte della fanciulla. Tuttavia, pare che la verità sia molto più complessa di così.

Lo strano regalo di Natalia e le supposizioni del web

L’influencer Amedeo Venza ha dato un’interpretazione del tutto diversa e inaspettata sul regalo che Natalia Paragoni ha fatto recapitare ad Andrea nella casa del GF Vip. La ragazza gli ha mandato un profumo, con su scritta una frase alquanto ambigua. Il testo era: “Tanti auguri per il tuo Natale, dalla tua ragazza”. L’accento posto su “tuo” ha, immediatamente preoccupato Zelletta e tutti i coinquilini. In queste ore, inoltre, i vari protagonisti della casa e i telespettatori si stanno lasciando andare a supposizioni davvero compromettenti, che farebbero capo anche ad un ipotetico tradimento da parte di lei.

Quest’ultima, però, ha specificato che in molti stanno vagando troppo con la fantasia, in quanto lei è profondamente innamorata del suo ragazzo e non lo tradirebbe mai. Ebbene, le parole della ragazza vanno ad avvalorare ulteriormente la tesi esposta da Amedeo Venza. La Paragoni, infatti, sembrerebbe avere un problema con gli autori del reality show e non con il suo fidanzato. (Continua dopo la foto)

La Paragoni furiosa col GF Vip?

L’influencer, infatti, ha detto di essere venuto a conoscenza, da fonti abbastanza verificate, che Natalia Paragoni sia furiosa con il GF Vip per le mancate attenzioni che riceve. In particolar modo, la ragazza sarebbe arrabbiata per la scarsa considerazione che la produzione sta mostrando nei confronti della sua storia d’amore con Andrea. A tal proposito, pare che la protagonista sia pronta a compiere un gesto estremo.

Nel caso in cui la situazione non dovesse cambiare, Natalia sembrerebbe essere pronta a lanciare un messaggio molto diretto e pesante al suo fidanzato. Lo scopo di questo gesto risiederebbe nell’esortare il concorrente ad abbandonare immediatamente il reality show per le troppe mancanze di rispetto nei suoi confronti. Natalia, dal canto suo, ha smentito solo le ipotesi di tradimento e non quelle inerenti questa nuova indiscrezione. Per tale motivo, c’è ragione di credere che ci sia fondo di verità.