GF Vip, la proposta indecente di Raffaella Fico a Mario Ermito: “Quello mi stuzzica…”

Raffaella Fico ospite a Casa Chi di Alfonso Signorini

Anni fa Raffaella Fico è stata una delle inquilini della casa del Grande Fratello, ma le versione classica. La gieffina è cresciuta, si è innamorata e ha dato al mondo una figlia con il calciatore Mario Balotelli, che i telespettatori del reality show di Canale 5 conoscono bene per via del fratello Enock Barwuah.

A distanza di tempo la ragazza è tornata a parlare del programma che le ha regalato la popolarità. Dopo le voci sulla fine della sua storia d’amore con il fidanzato Giulio Frattini, la giovane si è lasciata andare a proposte indecenti sugli attuali concorrenti della quinta edizione del GF Vip. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta ha confessato la Fico.

L’ex concorrente del Grande Fratello fa una proposta indecente a Mario Ermito

Da giorni, sul web gira voce che Raffaella Fico potrebbe entrare nella casa del reality show condotto da Alfonso Signorini. In una recente intervista a Casa Chi, proprio al presentatore del Grande Fratello Vip 5 l’ex di Mario Balotelli si è lasciata andare su Mario Ermito.

“È abbastanza carino, è quello che mi stuzzica di più”, ha affermato la soubrette. Si tratta di un vero e proprio endorsement nei confronti del nuovo arrivato nell’appartamento più spiato d’Italia. Nel caso in cui la ragazza entrasse nell’abitazione sita a Cinecittà, l’attore farebbe bene a guardarsi le spalle visto le anticipazioni fornite in rete.

Le dichiarazioni di Raffaella Fico sul suo ex Mario Balotelli

Ma l’intervista di Raffaella Fico a Casa Chi di Alfonso Signorini non è terminata qui. L’ex gieffina ha parlato anche del suo ex fidanzato e padre di sua figlia, Mario Balotelli. Nella trasmissione online si è ricordato l’episodio della frase-choc con la modella brasiliana Dayane Mello. A tal proposito, la ragazza ha spiegato: “Mario è molto istintivo e purtroppo non riflette, quello che ha detto non è bello, ma non ha ragionato. Pensava di stare nel salotto di casa sua”.

Arriverà la replica da parte del diretto interessato? Nel frattempo il numeroso pubblico del Grande Fratello Vip 5 aspettano con impazienza il suo possibile ingresso in casa e degli sviluppi con la new entry del reality show prodotto da Endmol Shine Italy.