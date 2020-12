GF Vip, Sonia Lorenzini aggredisce Mario Ermito: “Tu mi aggredisci e io urlo” (VIDEO)

Sonia Lorenzini litiga con Mario Ermito

In occasione del Santo Natale, tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 attendevano con impazienza doni, messaggi e auguri da parte di parenti e amici che si trovano all’esterno. Un momento davvero emozionante, ma anche pieno zeppo di colpi di scena.

Dopo che l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta ha ricevuto un messaggio enigmatico, l’atmosfera all’interno dell’appartamento più spiato d’Italia è radicalmente cambiato. Subito dopo infatti, è scoppiata una forte discussione tra Sonia Lorenzini e il nuovo arrivato Mario Ermito. Per quale motivo? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate. (Continua dopo il video)

Il motivo della discussione

Ebbene sì, recentemente Sonia Lorenzini e Mario Ermito hanno avuto una forte discussione. Mentre gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 5, in particolare Maria Teresa Ruta, continuavano ad aprire i doni di Natale ricevuti dai loro cari. Le ragioni della lite è stato proprio lo strano regalo che l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta ha ricevuto dalla compagna Natalia Paragoni. Il ragazzo pugliese, in pratica, ha ricevuto all’interno di un pacchettino una boccetta di profumo da donna con un biglietto molto abbastanza duro ed enigmatico.

L’attore ha criticato aspramente tale gesto, che secondo lui potrebbe nascondere un’accusa di tradimento. La Lorenzini, grande amica di Zelletta e la fidanzata, lo ha immediatamente invitato a non giudicare l’ex corteggiatrice senza nemmeno conoscerla. “Smettila di fomentare”, gli ha detto al nuovo arrivato.

Tommaso Zorzi sbotta con Sonia e Mario

Mario Ermito ha immediatamente perso le staffe e i toni si sono accesi: “Tu mi aggredisci e io urlo”. Tale discussione ha provocato la reazione di Tommaso Zorzi, che si è arrabbiato per il fatto che praticamente hanno rovinato il clima dj festa che si era creato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 per l’apertura dei doni. “Mi fa inca….e questa roba. Sono entrambi qui da un quarto d’ora eh. Rispettiamo chi è qui da settembre, magari per noi questo momento vale più che per loro, invece di andare di là a fare le sceneggiate”, ha detto il rampollo meneghino.

L’ex tronista di Uomini e Donne e l’attore, nonostante non si siano mai visti di persona, si conoscevano già prima di ritrovarsi nel reality show di Canale 5. I due gieffini si erano scambiati alcuni messaggi su Instagram, ma la ragazza non aveva mai accettato di vederlo. Mentre lui ha sempre ammesso di provare una forte attrazione nei confronti della Lorenzini. Ecco il video che mostra la rabbia di Zorzi: