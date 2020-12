GF Vip, Tommaso Zorzi si butta nella vasca e bacia in bocca Pierpaolo Pretelli (VIDEO)

Movimento al Grande Fratello Vip 5

Una serata di Santo Stefano abbastanza movimentata per gran parte degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. Ad esempio, Pierpaolo Pretelli avrebbe voluto probabilmente un bacio da Giulia Salemi, invece la sorte del reality show di Canale 5 della prova settimanale lo ha abbinato al rampollo meneghino Tommaso Zorzi.

L’ex Velino di Striscia la Notizia e l’influencer milanese durante la giornata sabato sono stati abbinati a coppie a sorte. Di conseguenza, ad ogni squillo di tromba i concorrenti dovevano correre sotto al vischio nei pressi del bagno e scambiarsi un bacio bocca a bocca per all’incirca una decina di secondi. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nelle ultime ore.

Tommaso Zorzi bacia in bocca Pierpaolo Pretelli

Fra le varie coppie nel gioco voluto dal Grande Fratello Vip 5, c’era anche quella formata da Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Infatti, quando gli autori del reality show di Canale 5 hanno fatto suonare la tromba, il rampollo meneghino, che qualche istante prima aveva dichiarato di voler dare un bacio ad effetto per alzare l’asticella dello show, ha fatto qualcosa di clamoroso.

In pratica, si è intrufolato nella vasca da bagno dove si trovava il 30enne e lo ha baciato in bocca. “Io ve lo dico eh, quando torna a me mi tolgo il microfono e mi butto in vasca! Io e Pierpaolo alziamo sempre l’asticella dello show, mi butto nella vasca e ci baciamo, vedrete”, ha detto l’ex fidanzato di Iconize. (Continua dopo il video)

GF Vip 5: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono baciati

Ma quello tra Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli non è stato l’unico bacio nella giornata di Santo Stefano. Infatti, qualche minuto prima, sempre per il gioco imposto dagli autori del Grande Fratello Vip 5 altri due inquilini si sono baciati. In questo caso però, I protagonisti erano un maschio ed una femmina che negli ultimi giorni hanno stretto un bel rapporto.

Ovviamente stiamo parlando dell’influencer italo-persiana Giulia Salemi e dell’ex Velino di Striscia la Notizia. Quest’ultimo, dopo l’addio di Elisabetta Gregoraci alla casa più spiata d’Italia si è dato alla pazza gioia con l’ex di Francesco Monte.